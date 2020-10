Detroit Become Human – Das enthält die Collectors Edition

Quantic Dream hat in einem neuen Trailer, die Collector’s Edition zu Detroit Become Human vorgestellt. Diese besondere Edition, wird nur für den PC erhältlich sein und ist bereits auf Amazon verfügbar.

Greift tief in die Tasche für die Detroit Become Human Collectors Edition!

Bereits im Mai wurde auf Twitch über diese Edition berichtet, welche mit 2500 Auflagen sehr streng limitiert ist. Diese Exklusivität spiegelt sich auch im Preis wider, denn mit derzeit 341,17 Euro, müsst ihr ganz schön tief in die Tasche greifen. Aber was bekommt ihr alles für diesen stolzen Preis? Unter anderem erhaltet ihr eine holografische I.D.-Karte von CyberLife, mit einem einzigartigen Steam-Code auf der Rückseite sowie ein Set, bestehend aus drei Pins. Am meisten könnt ihr euch aber über die 27 cm große Figur, des Androiden Kara freuen. Der Karton der Edition dient dabei als Display Box, um die Figur richtig zur Schau zu stellen. Die Figur selbst besitzt gelenkige Arme und einen beleuchteten LED-Ring.

Der Titel spielt in der Zukunft und behandelt das Leben der Menschen, zusammen mit den Androiden. Dabei geht es auch um das Thema, ob Androiden fühlen und eigene Entscheidungen treffen können. Schon in der Vergangenheit konnte Quantic Dream, mit Titeln wie Fahrenheit, Heavy Rain oder auch Beyond Two Souls zeigen, dass sie eine fesselnde Geschichte erzählen können. Wer also noch keine Chance hatte den Titel zu spielen oder es auf die Figur abgesehen hat, der sollte sich nun beeilen!

Detroit: Become Human Collectors Edition (PC) Erfahren Sie aus der Perspektive eines Außenstehenden, was es bedeutet, ein Mensch zu sein - und erleben Sie die Welt durch die Augen einer Maschine

Jede Ihrer Entscheidungen, wie unwichtig sie auch erscheinen mag, beeinflusst den Ausgang der Geschichte

Die Art, wie Sie Kara, Connor und Markus spielen, entscheidet über Leben und Tod

CE: Android Kara Figur ca. 27 cm mit beweglichen Greifern, Huge Cyberlife Display Box, Ansteckerset mit 3 Pins + Holografik Cyberlife Karte

Quelle: Quantic Dream via Pressemeldung