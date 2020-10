Call of Duty: Black Ops Cold War – Onslaught-Modus bis November 2021 PlayStation-Exklusiv

Der spezielle Zombie-Modus namens Onslaught wird bis zum 01. November 2021 nur für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Xbox- und PC-Spieler müssen sich bis dahin mit dem regulären Zombie-Modus in Call of Duty: Black Ops Cold War begnügen.

Call of Duty: Black Ops Cold War mit zwei Zombie-Modi

In Cold War wird es zwei verschiedene Zombie-Modi geben. Neben dem altbekannten Zombie-Modus, der mit bis zu vier Spielern gezockt werden kann, wird es noch den sogenannten Onslaught-Modus geben. In diesem seid ihr nur zu zweit unterwegs und kämpft auf aus dem Multiplayer bekannten Karten gegen die untote Horde. Wie in einem Battle-Royale-Spiel müsst ihr euch dabei in einem begrenzten Radius der Karte aufhalten, der sich im Laufe des Gefechts bewegt.

Allerdings werden zunächst nur PlayStation 4 und PlayStation 5 Besitzer in den Genuss des neuen Modus kommen. Onslaught wird nämlich zeit-exklusiv für Sonys Konsolen verfügbar sein. Anhänger der Xbox und des PCs müssen sich bis zum 01. November 2021 gedulden, denn erst dann erscheint der neue Modus auch dort. Dieses Vorgehen kennen wir bereits aus Call of Duty: Modern Warfare. Dort erschien der Spec-Ops-Survival-Modus für Xbox- und PC-Spieler erst am 01. Oktober 2020. Für die PlayStation 4 ist der Modus schon seit einem ganzen Jahr verfügbar.

Fragt sich nur, ob sich das für Call of Duty Enthusiasten dann noch lohnt. Schaut man sich die bisherige Release-Politik der Reihe an, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass zum 01. November 2021 auch schon der nächste Titel in den Startlöchern steht. Call of Duty: Black Ops Cold War selbst erscheint am 13. November 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: PlayStation via YouTube