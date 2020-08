Marvel’s Avengers – Spider-Man als exklusiver Charakter auf der PS4?

Mit Marvel’s Avengers steht bereits der nächste große Superhelden-Titel aus dem Hause Square Enix in den Startlöchern. Bevor es Anfang September allerdings los geht, machen derzeit noch einmal Gerüchte die Runde, dass PlayStation 4-Spieler exklusiv von einem ganz besonderen Inhalt profitieren können.

Wird Spider-Man ein spielbarer Charakter in Marvel’s Avengers?

Sony hat bereits offiziell kommuniziert, dass im Bezug auf den Superhelden-Titel eine Partnerschaft mit dem japanischen Publisher Square Enix geschlossen wurde. So macht derzeit ein Gerücht im Netz die Runde, welches ebenfalls diesen Zusammenschluss in den Mittelpunkt rückt. Demnach soll auf der PlayStation 4 ein exklusiver Charakter Einzug halten. Während bislang lediglich fünf Charaktere aus dem Superhelden-Kosmos für den Titel bestätigt wurden (sowie ein nachträglicher DLC-Charakter), gibt es nun Hinweise um einen sehr prominenten weiteren Gast.

So listete der britische Händler Base.com unlängst den Titel auf der eigenen Webseite. Wer sich den Produkteintrag genauer ansah, könnte den Satz “Spiele als Spider-Man, exklusiv auf PS4” entdecken. Dieser wurde mittlerweile allerdings wieder entfernt. Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung seitens Square Enix oder Sony steht allerdings noch aus. Ob es sich hier womöglich doch nur um einen Fehler gehandelt hat, ist somit bislang nicht geklärt.

Bevor das Action-Adventure Anfang September durchstartet, stehen noch diverse Beta-Tests an, bei deinen Vorbesteller als auch Interessenten Hand an den kultigen Spaß legen dürfen. Auch hier haben PlayStation 4-Spieler die Möglichkeit zeitexklusiv an den Testphasen teilzunehmen.

Marvel's Avengers (Playstation 4) Marvel's Avengers bietet eine einzigartige Version der berühmten Superhelden, einschließlich Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor

Schalte mächtige Fähigkeiten und neue Ausrüstung frei, und erstelle damit deine bevorzugte Version der mächtigsten Helden der Erde

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

