PlayStation Now – Werden bald auch Filme angeboten?

PlayStation Now ist bekanntermaßen Sonys aktuelle Streaming-Abo-Lösung ausschließlich für Videospiele – dies könnte sich zukünftig allerdings ändern. So machen derzeit erste Hinweise im Internet die Runde, dass Sony das bestehenden Games-Angebot um eine Film- / Serien-Sparte erweitern könnte.

Wird PlayStation Now um ein Film-Angebot erweitert?

Bislang bot Sony lediglich Spiele über den eigenen Abo-Dienst an. Laut einigen Hinweisen könnten in Kürze ebenfalls Filme das spielerische Portfolio ergänzen. So tauchte zuletzt eine Anzeige auf Twitter zum kommenden Thriller The Tax Collector auf, der einen ersten Hinweis auf die Erweiterung des Streaming-Dienstes bietet. Hier werden nämlich kurzerhand die Plattformen aufgeführt, auf deine der amerikanische Thriller konsumiert werden kann. Neben den üblichen Verdächtigen wie Amazon, Google Play oder iTunes prangert ebenfalls das Logo des Streaming-Dienstes auf der Anzeige.

The Tax Collector pic.twitter.com/hWQB4bTdMG — David Ayer (@DavidAyerMovies) July 30, 2020

Offiziell bestätigt wurde die Erweiterung des Services seitens Sony bislang allerdings noch nicht. Als ganz unwahrscheinlich darf man diese Neuausrichtung aber nicht ansehen. Wie Sony den Dienst dann kostentechnisch handhaben wird, ist bislang ebenfalls reine Spekulation.

Mit PlayStation Now stehen euch über 650 Spieletitel auf Abruf zur Verfügung – darunter Titel aus der PlayStation 2-, 3- sowie der aktuellen Konsolengeneration. Das Portfolio wird zudem regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Diese können dabei nicht nur auf der PlayStation 4 konsumiert werden, sondern ebenfalls auf dem PC. Eine einmonatige Mitgliedschaft schlägt derzeit mit einem Preis von 9,99 EUR zu Buche.

