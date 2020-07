Marvel’s Avengers – Neue Infos zur Beta und zu erstem DLC-Charakter

Mit Marvel’s Avengers veröffentlicht Publisher Square Enix im kommenden September ein Action-Adventure zur gleichnamigen Comic-Reihe. Passend zum nahenden Launch stellte das japanische Unternehmen am gestrigen Abend weitere Details zu der spielbaren Heldengruppe als auch zur bevorstehenden Beta-Phase vor.

Marvel’s Avengers nach Release mit Hawkeye

Bereits im Vorhinein gab man bekannt, dass das Superhelden-Spektakel in der Zeit nach der Veröffentlichung regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert werden soll. So sind bereits zahlreiche neue spielbare Helden in Planung. Im Rahmen des gestrigen War Table-Streams stellte Entwickler Crystal Dynamics den ersten DLC-Charakter für das actionreiche Abenteuer vor. So soll niemand geringeres als der Schütze Clinton Barton, auch bekannt als Hawkeye, dem bestehenden Roster hinzugefügt werden. Mit ihm kommen ebenfalls eine eigene Storyline sowie Hero Chain Missionen. Zum Start des Titels im September dürfen Spieler erst einmal nur auf 6 Superhelden zurückgreifen.

Beta steht in den Startlöchern

Zur kommenden Beta gab man vor einigen Wochen bereits erste Informationen bekannt, wurde nun aber im Rahmen des Livestream konkreter. So startete die geschlossene Testphase bereits in der Kommenden Woche, am 7. August, exklusiv für Vorbesteller auf der Playstation 4. Diese hält dann bis zum 9. August an. Ab dem 14. bis zum 16. August können dann alle Interessenten auf der PlayStation 4 in das Superhelden-Spektakel einsteigen. Mit dem 21. August wird die Beta dann für PC- als auch Xbox One-Speiler geöffnet. Diese können ebenfalls zwei Tage auf Marvel’s Avengers zugreifen.



Quelle: PlayStation Blog