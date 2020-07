Fall Guys – Zweite Beta noch kurz vor Release

Obwohl der Titel Fall Guys bereits im August, geben euch die Entwickler, vorab die Möglichkeit, einen Blick auf das kunterbunte Treiben zu werfen.

Seid schnell für die Fall Guys Beta!

Die Beta zu Takeshi’s Castle auf Drogen, wird bereits morgen, also dem 31.07.2020 sein. Auf der Beta-Seite von Devolver Digital, könnt ihr euch noch dafür registrieren. Der Titel erscheint vorerst nur für PC via Steam und PlayStation 4, also solltet ihr mindestens im Besitz einer dieser Plattformen sein. Wann der Start sein wird, wurde bisher nicht verraten, wird aber in Kürze veröffentlicht.

Wer das Spiel nicht kennt, kann es sich wie ein quietschbuntes Takeshi’s Castle, mit Tic Tacs vorstellen. In mehreren Minispielen trete ihr gegen 59 andere Falls Guys an. Eine etwas andere Art von Battle Royale kann man sagen. 30 Minispiele stehen euch zur Auswahl, in denen ihr Ausweichen, den richtigen Weg finden und am Ende die Krone erreichen müsst, um das Spiel zu gewinnen. Dabei hangelt ihr euch von Runde zu Runde und versucht nicht rauszufliegen. Euren Fall Guy könnt ihr zudem mit kosmetischen Gegenständen auf hübschen. Erscheinen wird das Spektakel am 04. August für PlayStation 4 und PC. PS4-Besitzer erhalten das Spiel sogar für den ersten Monat kostenlos, im Rahmen einer PlayStation Plus Aktion. Maarten und Kevin konnten, auf der Gamescom 2019, einen ersten Blick darauf werfen. Den Beitrag dazu findet ihr hier.

Quelle: videogameszone.de