Marvel’s Avengers – Starttermine der Betaphase bekannt

Square Enix Actionspektakel Marvel’s Avengers wird im August diverse Betatests abhalten.

PlayStation 4 wird bevorzugt

Square Enix hat unlängst den Plan bis zur Veröffentlichung des Superheldenspiels Marvel’s Avengers konkretisiert. Demnach werde das Unternehmen gleich drei Betatests veranstalten, die allesamt im August stattfinden werden. Die Testphase wird demnach am 7. August mit einer Closed Beta auf PlayStation 4 für alle Vorbesteller eingeläutet.

Am 14. August wird die Closed Beta dann auch für Vorbesteller auf PC und Xbox One geöffnet. Parallel steht die Open Beta für alle Interessierten auf PlayStation 4 zur Verfügung. Am 21. August wird die offene Betaphase dann auf alle anderen Plattformen ausgeweitet.

Weiterhin wird man am 29. Juli um 19 Uhr eine neue Ausgabe des War-Table-Livestream abhalten, in dem neue Details zur Beta und deren Inhalte bekannt gegeben werden.

Quelle: IGN