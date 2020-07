Street Power Football – Das müsst ihr über das Arcade-Fußballspiel wissen

Freunde von Tricks und Straßenfußball warten bereits eine Weile auf ein neue FIFA Street und haben immerhin mit dem Volta-Modus in FIFA 20 ein wenig Futter bekommen. Nun erscheint Ende August mit Street Power Football ein Arcade-Titel, der diese Personen abholen soll. Wir verraten euch einige Infos über das Spiel und einen neuen Trailer gibt es auch noch obendrauf.

Das erwartet euch in Street Power Football

Ihr erstellt euren eigenen Charakter und erobert damit die Welt des Straßenfußballs. Sean Garnier, ein bekannter französischer Freestyle-Fuballer, steht euch als Mentor zur Seite. Ihr könnt eure Künste am Ball sowohl online als auch lokal unter Beweis stellen, aber auch in diversen Modi solo antreten. Insgesamt werden euch sechs unterschiedliche Modi geboten: Tanzartiger Freestyle, 2vs2 oder 3vs3 Street-Power-Matches, Trick-Shot, Panna-Käfigkämpfe, Eliminierung und der „Become King“-Story-Modus. Dabei wird nicht zu 100 % auf Realismus gesetzt, denn in Street Power Football könnt ihr auch spezielle Kräfte freischalten, mit denen eure Tricks noch eindrucksvoller wirken werden. Mit erworbenen Style-Punkten könnt ihr euren Charakter mit neuen Outfits und Tattoos versehen. Mit von der Partie sind bekannte, reale Namen aus der Street- und Freestyle-Szene wie der eben erwähnte Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo und Boyka Ortiz und mehr. Außerdem ist der Soundtrack gespickt mit Titeln von den Black Eyed Peas, DJ Snake, Snap und Daniel Got.

Stellt euch im Panna-Modus in den Käfig

Der neue Trailer lenkt den Fokus auf Panna-Käfigfußball, einen der sechs Spielmodi in Street Power Football. Hier tretet ihr 1 gegen 1 in einem kleinen Käfig gegeneinander an und versucht, euren Gegner auszutricksen. Neben den bereits erwähnten Namen der Straßenfußball-Szene kommen nun auch ein paar Panna-Experten hinzu. Dazu zählenWeltmeister und Tango League MVP Ahmed Rakaba aus Berlin, Der World Skills Panna Champion aus Frankreich, Anas Boukami, Kristoffer Liicht, Gründer des Copenhagen Pannas House und der King of Panna: Jeand Doest aka Easyman. Im Sommer wird dann gekickt, denn am 25. August erscheint Street Power Football für den PC, die Playstation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch.

Angebot FIFA 20 - Standard Edition - [PlayStation 4] Dank der Power von Frostbite erweckt EA SPORTS FIFA 20 für zwei Seiten der Fußballwelt zum Leben: Den prestigeträchtigen Profifußball und mit EA SPORTS VOLTA den authentischen Straßenfußball.

EA SPORTS VOLTA bringt den Fußball zurück auf die Straße und beinhaltet die authentische Kultur, die Kreativität und das Flair des Kleinfeld-Fußballs. Erschaffe deinen Charakter, finde deinen Style und erlebe mehrere Freestyle-Fußball-Varianten in Spielumgebungen rund um den Globus.

Mit der UEFA Champions League, Europa League und dem Super Cup werden in FIFA 20 erneut die prestigeträchtigsten ClubWettbewerbe der Welt durch authentische UEFA-Elemente wie den offiziellen Übertragungspaketen, Trikotlogos, Spielbällen und den ikonischen Trophäen zum Leben erweckt

FIFA20 Ultimate Team: Erstelle dein Wunschteam aus Tausenden von Spielern zusammen und tritt im beliebtesten EA SPORTS FIFA-Modus an.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Quelle: Pressemitteilung