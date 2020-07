Anthem – Bekommt der Bioware-Titel ein Piraten-Setting?

Mit Anthem veröffentlichte Entwickler Bioware unter der Führring von Publisher Electronic Arts im Februar 2019 ein polarisierendes Action-Rollenspiel mit klarem Multiplayer-Fokus. Viele Fans und Kritiker schreckte das halbgare Konzept der Mass Efffect-Macher allerdings ab und so verblieb der Shooter hinter seinen Erwartungen zurück. EA kündigte daraufhin eine Neuausrichtung des Franchsie an. Bioware gewährte nun erste Einblicke in die Umgestaltung.

Biowares Studio Director Christian Dailey veröffentlichte unlängst erste Konzeptbilder zum Reboot des Action-Titels. Auf diesem sind roboterartige Charaktere zu sehen, die mit Säbeln hantieren. Der Unterschlupf der angeblichen Freibeuter ist ebenfalls auf den Bildern zu sehen. So leben diese scheinbar hoch oben in den Wolken. Die Basis selbst ist passenderweise ebenfalls wie ein Totenschädel geformt. Die ersten Konzertzeichnungen könnt ihr euch im folgenden genauer Ansehen:

It is going well. Hopefully we can spotlight some of the focus areas soon – player autonomy, proper progression (loot/javelin), endgame…and Pirates…. What topics would you like to see? https://t.co/0EK3KzNat1 pic.twitter.com/mbywBumPW0

Knapp ein Jahr nach dem Release des Action-Titels gab EA bekannt, den Titel noch einmal grundlegend zu überarbeiten, was schlussendlich mit einem Reboot einher geht. Mittlerweile wird das Spiel sogar als Anthem NEXT betitelt. Weitere Informationen zu der Neuausrichtung, gibt es bislang noch nicht.

Dailey, gab allerdings unlängst zu verstehen, dass in Kürze ein Artikel im offiziellen Blog folgt, welcher uns unter anderem neue Informationen zum Piraten-Setting verraten wird. Unsere Meinung zur ersten Ausrichtung von Anthem könnt ihr euch noch einmal in unserer offiziellen Review zu Gemüte führen.

Blog is done and off for approvals. No timing, but I hope in the next few weeks. Thanks again for the awesome response and feedback to everything you are seeing (good and bad). It really means a lot to the team. Have a great weekend all. oh…and this. pic.twitter.com/vnpVFYFcNS

— Christian Dailey (@ChristianDailey) July 25, 2020