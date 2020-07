Fable – Spiel wird kein MMO

Mit der vergangenen Xbox Game Showcase kündigte Microsoft erstmals offiziell das neue Projekt von Forza-Entwickler Playground Games an. So soll die Rennspiel erprobte Spieleschmiede zukünftig am populären Rollenspiel-Franchise Fabel werkeln. Viele Informationen gab der Redmoner Konzern zum farbenfrohen Projekt bislang noch nicht bekannt, was derzeit vor allem Gerüchte zulässt, dass es sich bei dem kommenden Ableger womöglich um ein MMO handeln könnte.

Fable als Massively Multiplayer Online Game?

Kurz nach der Präsentation im Rahmen des Xbox Showcase spekulieren Fans nun über die Achsrichtung der populären IP. Sowohl Microsoft als auch Entwickler Playground Games zeigten sich bezüglich konkreter Details zum Spielgeschehens bislang recht bedeckt. So ist lediglich bekannt, dass Fable auf der Xbox Series X und den PC veröffentlicht werden soll und euch in “ein Land voller mystischer Kreaturen und mystischer Orte” entführen wird.

Nun machten Gerüchte die Runde, dass es sich bei dem kommenden Ableger um ein MMO, also ein Massively Multiplayer Online Game, handeln könnte. Auch von einem “MMO-lite” ist unter Fans vermehrt die Rede. Nun meldete sich Xbox-Insider “Klobrille” via Twitter zu Wort und gab zu verstehen, dass der Next-Gen-Titel nicht dem Genre MMO zuzuordnen wäre, sondern ein Action-Rollenspiel, welches auf eine offene Spielwelt setzt. Einige Online-Funktionen will aber auch er nicht ausschließen. Ob der Branchen-Insider recht behält, dürfte sich erst in den kommenden Wochen zeigen, wenn Microsoft und Playground Games ihr Schweigen zum Spiel brechen.

Quelle: Klobrille via Twitter