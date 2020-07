Humble Best of Paradox Bundle – Ab sofort mit Battletech und Stellaris

Mit dem Humble Best of Paradox Bundle steht bereits das nächste kostengünstige Spielepaket in den Startlöchern.

Neues Humble Bundle schon für unter 1 Euro

Der Humble Store hat ein neues vollgepacktes Spieleangebot zusammengestellt, das euch zahlreiche Titel des Publisher Paradox für einen schmalen Taler darbietet. Mit an Bord sind dabei zahlreiche Klassiker und Fanlieblinge, darunter Battletech und Stellaris.

Schon für umgerechnet 0,86 Euro erhaltet ihr so beispielsweise Warlock: Master of the Arcane, Age of Wonders 3 und Europa Universalis 4. Zahlt ihr hingegen mindestens den aktuellen Durchschnittspreis gibt es noch Stellaris, die Victoria Collection und Necropolis: Brutal Edition obendrauf.

Die dritte Stufe beschert euch ab einem Einsatz von 10,36 Euro zudem die Digital Deluxe Edition von Battletech und Tyranny. Abgerundet wird das Paket dann bei einem Festpreis von 14,68 Euro, wo euch dann nämlich Imperator: Rome erwartet.

Enthalten sind die Spiele wie immer als Steam-Keys, die ihr auf sämtlichen Windows-Rechnern installieren könnt. Ausgewählte Spiele können zudem auf Mac gespielt werden. Das kostengünstige Bundle ist ab sofort für rund 10 Tage erhältlich und bietet insgesamt einen Wert von satten 353 Dollar. Unterstützt werden dieses Mal die wohltätige Organisation Sands sowie eine Hilfsorganisation eurer Wahl.

Das komplette Humble Best of Paradox Bundle und Angebot findet ihr indes hier. Unlängst veröffentlichte das Unternehmen erst ein Humble Daedalic Bundle, das ihr euch noch für kurze Zeit im Shop zur Gemüte führen könnt.

Quelle: Humble Store