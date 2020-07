The Medium – Systemanforderungen der PC-Version veröffentlicht

Entwickler Bloober Team hat die PC-Systemanforderungen des kommenden Mystery-Titels The Medium veröffentlicht.

Das benötigt ihr für The Medium auf dem PC

Microsofts kommendes Gruselspiel The Medium soll zeitgleich für Xbox Series X, Xbox One sowie PC erscheinen. Passend zum neuen Gameplay-Material neuen Gameplay-Material aus der vergangenen Woche hat Entwickler Bloober Team nun auch die konkreten Anforderungen an euren heimischen Rechner definiert.

Das Spiel verlangt demnach mindestens 8GB RAM sowie 30 GB freien Speicherplatz. Darüber hinaus wird DirectX 11 sowie Windows 10 zum Spielen benötigt. Die konkreten Voraussetzungen in der Übersicht:

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 (64bit version only)

Prozessor: Intel® Core™ i5-6600 / AMD Ryzen™ 5 2500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: @1080p NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB / AMD Radeon™ R9 390X (or equivalent with 4 GB VRAM)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel, Kopfhörer empfohlen

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 (64bit version only)

Prozessor: Intel® Core™ i5-9600 / AMD Ryzen™ 7 3700X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: @1080p NVIDIA GeForce® GTX 1660 Ti / Radeon™ RX Vega 56 | @4K NVIDIA GeForce® RTX 2070 / Radeon™ RX 5700 XT

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel, Kopfhörer empfohlenn

Zusätzliche Anmerkungen: NVIDIA GeForce® RTX 2080 für 4K mit Raytracing on

Als namensgebendes Medium muss der Spieler immer wieder zwischen realer und Geisterwelt wechseln und so verschiedenste Rätsel lösen. Begegnungen mit dem Paranormalen sind dabei an der Tagesordnung.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Inkl. Akku mit 40 Stunden Laufzeit und Ladestation

Kompatibel mit Windows 7 oder höher, Xbox One und Project Scarlett

Austauschbare Thumbsticks, Paddles und Steuerkreuze

Kürzere Hair Trigger Locks und gummierter Griff

Einstellbare Spannung der Thumbsticks

Quelle: Steam