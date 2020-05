Der Herr der Ringe: Gollum – Erste Screenshots aufgetaucht

Das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment kündigte vor einiger Zeit ihr neues AAA Projekt Der Herr der Ringe: Gollum an. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure in welchem der Spieler, wie der Name schon sagt, in die Rolle von Gollum schlüpft. Dabei wollen sie sich weniger am Design der Filme orientieren, sondern ein eigenes, stark an den Büchern orientiertes Erlebnis erschaffen. Bisher war gänzlich unklar, wie das Ganze denn nun aussehen soll, doch nun veröffentlichten Daedalic einige Screenshots.

Der Herr der Ringe: Gollum – Smeagol und seine dunkle Seite hautnah

Im Großen und Ganzen ist der erste Eindruck sehr düster, was aber wenig überraschend sein dürfte, angesichts der Thematik. Der Fokus des Spiels soll auf der inneren Zerissenheit zwischen Smeagol und Gollum liegen. Der Spieler soll dabei stark in ihren Charakter und dessen Entwicklung einbezogen werden. Desweiteren liegt der mechanische Fokus auf schleichen und klettern mit vielen Plattformelementen. Erscheinen soll das Ganze 2021 für die PS5, Xbox X und den PC.

Quelle: Daedalic