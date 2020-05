Skater XL – Ab 07. Juli darf wieder geskatet werden

Easy Day Studios gab heute bekannt, dass Skater XL am 7. Juli als digitale Veröffentlichung auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC sowie für stationäre Einzelhändler auf PS4 und Xbox One veröffentlicht wird. Die Vorbestellung für Xbox One- und PlayStation 4-Discs ist ab sofort bei ausgewählten Händlern möglich.

Skater XL im neuen Gameplay-Video

Easy Day Studios gab heute außerdem bekannt, dass Skater XL Bekleidung, Schuhe, Decks, Räder und mehr von Top-Skatemarken anbieten wird. Erste Eindrücke davon kann man im neuen Gameplay-Trailer sehen, welcher unterhalb dieser Newsmeldung verlinkt ist.

Skater XL ist das erste Skateboard-Spiel seit mehr als zehn Jahren, welches auf allen wichtigen Plattformen verfügbar ist. Es bietet ein vollständiges physikbasiertes Gameplay mit völliger Kontroll- und Meinungsfreiheit. Die Skating-Ikonen Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta oder Brandon Westgate stehen dabei zur Auswahl, um den Weg zum Skateboard-Profi anzugehen. Tauche dabei in die digitale Skate-Subkultur mit mehr als 60 echten Skate-Spots, die Block für Block mit Plätzen, Schulen, Pools, Gebäuden, Parkplätzen und Korridoren verbunden sind, ein.

