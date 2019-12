Top 7 – Spiele für die Weihnachtszeit

Das Jahr ist fast vorbei und die Winterzeit hat angebrochen, jetzt müsste nur noch das Feeling passen. Wir haben uns eine Top 7 der Game rausgesucht, die ihr über den Winter ausprobieren solltet, um euch in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Titel für euch dabei!

Batman: Arkham Origins

Wer würde hinter einem Batman-Titel ein Weihnachtsspiel erwarten? Aber tatsächlich ist Batman: Arkham Origins ein Weihnachtsspiel oder spielt zu mindestens an Weihnachten. Ganz Gotham ist verschneit und auch der Soundtrack trägt festliche Vibes mit sich. Selbst der Joker bekommt eine Abwandlung des Weihnachtssongs “Carol of the Bells” als Theme spendiert. Am besten könnte man diesen Titel mit der Stirb Langsam Reihe vergleichen, welche auch nicht so viel Bezug zu Weihnachten nimmt, aber trotzdem jedes Jahr dazu gehört.

Overwatch Winterwunderland

Schon im letzten Jahr konnte man das Winterwunderland in Overwatch bestaunen und hatte Zugriff auf neue Skins, Emotes und mehr. Viele Karten wurden in ein winterliches weiß gehüllt und verbreiteten festliche Stimmung. Die Yetijagd und Meis Schneeballschlacht kamen als zusätzliche Modi hinzu und sind saisonal verfügbar. Während ihr bei der Schneeballschlacht eure Gegner mit Schnee einseift und mit eurer Munition haushalten müsst, versucht ihr bei der Yetijagd, zusammen mit vier anderen Spielern, einen Yeti zu erlegen. Auch in diesem jahr findet das Event vom 10. Dezember bis 2. Januar statt, also los gehts!

I Am Setsuna

Dieses Spiel erzählt eine schöne und emotionale Geschichte rund um das Menschenopfer Setsuna. An gefrorenen Seen vorbei über schneebedeckte Berge begleitet ihr die Charaktere auf ihrer langen Reise. Durch die Story und das Setting, sollten bei jedem die Weihnachtsgefühle hervorkommen. Im Kern ist I Am Setsuna ein JRPG der alten Schule, welches durch ein wunderschönes Charakter- und Leveldesign hervorsticht. Ladet euch das Spiel auf die Nintendo Switch und kuschelt euch auf der Couch ein, um von der Stimmung aufgesogen zu werden.

Fahrenheit

Kommen wir vom melancholischen zum mörderischen Teil. Fahrenheit ist wie alle Quantic Dream Spiele mehr ein interaktiver Film als ein Spiel. Abwechselnd spielt ihr den Hauptprotagonisten Lucas Kane und die Polizisten, welche versuchen einem Mord aufzuklären, den wohl Lucas begangen hat. Durch Entscheidungen und Aktionen beeinflusst ihr den Verlauf der Story und seid somit näher am Geschehen dran. Das verschneite New York wird euch dabei ein bedrückendes kaltes Gefühl über den Rücken jagen, während ihr die Morde aufklärt.

Monster Hunter World: Iceborne

Eiskalt wird es auch in der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne, die euch in die neue Region Raureif-Weite führt. Um an euer Ziel zu kommen, stapft ihr durch den hohen Schnee und haltet euch mit Heißgetränken und Pfefferschoten warm. Aber nicht nur ihr, sondern auch die Monster haben ein dickes Fell. Jeder Zug sollte wohl überlegt sein, ansonsten machen euch die Biester kalt. Mit den Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds Crossover, bekommt ihr in einem Spiel die doppelte Winterladung geliefert. Mit Aloy begann die Reise im November und wird in zwei weiteren Quests im Dezember fortgeführt.

Bully (Kapitel 3)

Im 3. Kapitel von Bully (oder Canis Canem Edit auf der Playstation 2) hält der Winter Einzug in der Bullworth Academy. Jimmy Hopkins kann von nun an Schneebälle schmeißen, Weihnachtsdeko zerstören oder einfach durch die winterliche Welt spazieren. Highlights des Kapitels sind die Weihnachtsaufführung in der Schule und der Kampf gegen den falschen Weihnachtsmann. Wenn hier keine festliche Stimmung aufkommt, wissen wir auch nicht weiter…

Until Dawn

Ein romantischer Trip in die verschneiten Berge ist doch ein absoluter Traum zu Weihnachten – Schnee lieben wir schließlich alle. Dumm nur, wenn in dieser Hütte ein Killer sein Unwesen treibt. In Until Dawn können wir beeinflussen, wer lebt und wer die Hütte nicht mehr verlässt. Weihnachtlich ist so ein Blutbad zwar nicht, doch die einsame Reise in die verschneite Wildnis passt wunderbar in die kalten Monate.

War für euch ein Titel dabei den ihr mal ausprobieren wollt? Was ist euer Lieblingsspiel zu Weihnachten? Wollt ihr gerne mehr von solchen Top-Listen sehen?