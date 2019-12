Planet Zoo – Erster DLC „Arctic Pack“ angekündigt

Planet Zoo von Entwickler Frontier Developments ist noch keine zwei Monate draußen, da steht auch schon die erste Erweiterung an. Am 17. Dezember 2019 erscheint das sogenannte Arctic Pack für 9,99 Euro. Das Erweiterungspaket beinhaltet vier verschiedene Tiere, zwei neue Szenarien und einige neue Möglichkeiten zur Landschaftsgestaltung. Zudem veröffentlicht Frontier Developments zeitgleich ein kostenloses Update, dass Familienmitglieder einzelner Tiere anzeigt und die Möglichkeit einführt den Alterungsprozess der Tiere zu verlangsamen. Auch Bugfixes und weitere Aufbesserungen, wie neue Items werden enthalten sein.

Winter Is Coming

Das Arctic Pack bringt vier neue Tiere, die es besonders kalt mögen: Dickhornschafe, Eisbären, Rentiere und Polarwölfe. Passend dazu kommt das eisige Norwegen Szenario, das die Spieler zu den skandinavischen Fjorden verschlägt. Das zweite Szenario ist in Mexiko angesiedelt und ist das direkte Gegenteil zu dem verschneiten Norwegen-Setting. Hier wird es besonders knifflig, wenn man die neuen Tiere, die an das arktische Klima gewohnt sind, angemessen halten will.

Quelle: Planet Zoo