Assassin’s Creed – Setting für das neue Spiel bekannt?

Assassin’s Creed wird 2019 zwar keinen neuen Teil erhalten, doch natürlich wird es auch in der Zukunft neue Spiele der Reihe geben. Nun ist offenbar ein erster Hinweis auf ein mögliches Setting ans Licht geraten. Was The Division 2 damit zu tun hat, erklären wir im folgenden.

Assassin’s Creed Asgard?

Wer The Divison 2 gespielt hat, wird eventuell ein Poster gefunden haben, auf dem ein Wikinger zu sehen ist. Die Schrift auf dem entsprechenden Plakat spricht von Valhalla, was auf den hohen Norden hinweist. Doch was hat das nun mit Assassin’s Creed zu tun? Die Figur auf dem Bild hält den Edenapfel in der Hand, der seit jeher eine große Rolle im AC-Universum spielt. Hat sich Ubisoft hier nur einen Scherz erlaubt, oder könnte der 2020er-Ableger der Assassinen-Saga wirklich im hohen Norden spielen?

Norden oder Rom?

Erst im Februar dieses Jahres gab es einen Leak, bei dem man davon ausging, dass das nächste Spiel der Reihe in Rom spielen könnte. Mit Legion wollte man sogar schon einen konkreten Spieletitel kennen.

Ob Rom oder der Norden als Setting gewählt werden, bleibt abzuwarten. Ubisoft hat aber schon in der Vergangenheit durch Easter Eggs Details zu kommenden Spielen verraten.

Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition - [PlayStation 4] Wählen Sie erstmals zwischen zwei Charakteren: Alexios oder Kassandra?

Epische Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt

30 Stunden an Dialogen mit unterschiedlichen Enden

Quelle: AssassinsCreedFandom