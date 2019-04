Nintendo Labo – VR-Kit unterstützt bald Breath of the Wild und Super Mario Odyssey

Nicht mehr lange, dann könnt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey in VR spielen. Am 12. April erscheint das VR-Kit von Nintendo Labo in den Läden und ein paar Wochen später werden für Breath of the Wild und Odyssey entsprechende Updates zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Link und Mario mit Nintendo Labo in VR erleben

Wie das VR-Erlebnis von Breath of the Wild und Odyssey aussehen wird lässt sich nur erahnen. Bisher gibt es lediglich einen kleinen Trailer via Nintendo, in dem ein wenig von den Funktionen gezeigt wird. Eines wird jedoch schnell klar: Richtiges VR bekommt man mit dem Nintendo Labo-Update nicht. Man schlüpft nicht etwa in die Haut von Mario und Link und erlebt die Welt aus ihren Augen, stattdessen kann man mit dem VR-Kit die Kamera steuern und das Gefühl bekommen, als Zuschauer dabei zu sein.

Erlebt #SuperMarioOdyssey und The Legend of #Zelda: #BreathoftheWild in der virtuellen Realität mit #NintendoLabo! Diese Spielerlebnisse sind ab dem 26.4. als kostenlose Software-Updates erhältlich. Nicht vergessen: Das Nintendo Labo: VR-Set erscheint am 12. April! pic.twitter.com/hbnd8UrX9n — Nintendo DE (@NintendoDE) April 5, 2019

Nintendo Labo: VR-Set - [Nintendo Switch] Das Nintendo Labo: VR-Set ist ein ganz besonderes erstes VR-Erlebnis zum Selberbauen für Kinder und Familien.

Aus diesem Set können Sie 6 verschiedene Toy-Con-Modelle zaubern.

Beinhaltet: VR-Brille, Blaster, Kamera, Elefant, Vogel und Windpedal.

Inklusive der Nintendo Switch-Softwarekarte mit kompatibler Software für das VR-Set.

Quelle: Nintendo via Twitter