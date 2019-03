Rage 2 – Erscheint definitiv auf Steam

Nachdem immer mehr Entwickler ihre Spiele teils dauerhaft, teils zeitexklusiv über den Epic Store veröffentlichen, stärkt Bethesda Valve den Rücken. Die kommenden Spiele des Studios, darunter Rage 2, Doom Eternal und Wolfenstein: Youngblood, werden definitiv über Steam erscheinen. Das verkündeten die Verantwortlichen nun via Twitter.

Der offizielle Twitterkanal von Bethesda konnte die Angst vieler Spieler zerstören: Alle kommenden Spiele aus dem Hause Bethesda erscheinen über Steam. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Quantic Dream seine Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human exklusiv über Epics neue Spieleplattform veröffentlichen werde. Auch Metro Exodus ist aktuell nicht über Steam zu kaufen.

Die Angst, dass Rage 2 und Co. nun also den gleichen Weg gehen könnten, war durchaus berechtigt.

Neben der Bekanntgabe, dass alle kommenden Bethesda-Spiele über Steam erscheinen werden, gab der Publisher zudem bekannt, dass auch Fallout 76 im Laufe des Jahres folgen werde. Aktuell ist das Onlinespiel nur über Bethesda selbst verfügbar. Ob das die Rettung für Fallout wird, bleibt aber abzuwarten…

Rage 2 erscheint hierzulande am 14. Mai für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One – übrigens völlig ungeschnitten!

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year.

— Bethesda (@bethesda) March 25, 2019