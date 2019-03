Heavy Rain – Neuauflage kommt für den PC

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Der PlayStation-exklusive Thriller Heavy Rain erscheint auf dem PC. Ursprünglich war der Krimi aus dem Hause Quantic Dream 2010 auf der PlayStation 3 erschienen. 2016 folgte eine Neuauflage für die PlayStation 4.

Heavy Rain wird zeitexklusiv

Wer jedoch nun darauf hofft, das Spiel über Steam zu erwerben, wird enttäuscht. Epic konnte sich für ein Jahr die Exklusivität für den eigenen Epic Store sichern. Wie es danach weitergeht, ist bisher nicht bekannt.

Heavy Rain wird dabei übrigens nicht das einzige Spiel von Quantic Dream sein, das auf dem PC noch einmal veröffentlich wird. Beyond: Two Souls und auch Detroit: Become Human werden für den PC erscheinen – vermutlich auch exklusiv im Epic Store.

Zwar ist die Storeseite von Heavy Rain schon online, wann das Spiel genau erscheint, ist aber nicht bekannt. Auch wie es um eine Xbox-Version steht, ist bisher unbekannt.

Quelle: Epic Store