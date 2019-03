Sony – Verkauf von digitalen Spielen wird eingeschränkt

Sony hat angekündigt, dass man digitale Spiele in Zukunft nur noch über den eigenen PlayStation-Store verkaufen werde. Codes im Einzelhandel gibt es ab April nicht mehr. Wer also keine Lust hat, Spielepackungen im Regal stehen zu haben, muss in Zukunft auf den Sony-Store zurückgreifen.

Sony stellt den Verkauf ein

Wer jetzt jedoch fürchtet, digitale Inhalte nur noch im Store kaufen zu können, kann aufatmen. Guthaben für den Store oder DLC-Pakete möchte der Publisher auch zukünftig als Codes anbieten. Hier werden die Offline-Händler auch weiterhin beliefert. Einzig den Verkauf von kompletten digitalen Spielen möchte man stoppen.

Gegenüber Eurogamer erklärte Sony die Gründe für die Geschäftsumstellung:

“Die Entscheidung wurde getroffen, um den weltweiten Handel mit Keys besser lenken zu können. […] DLCs, Add-Ons, virtuelle Währung und Season-Pässe werden auch in Zukunft käuflich bleiben.”

Die neue Strategie wird bereits am 01. April dieses Jahres in Kraft treten.

Quelle: Eurogamer