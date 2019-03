Ostwind: Aris Ankunft – Ab Donnerstag im Handel erhältlich

Seit dem 28. Februar ist der schwarze Hengst Ostwind wieder auf der Kinoleinwand zu sehen und verzaubert tausende von Zuschauern. Ab dem 28. März 2019 erscheint das auf der Literaturvorlage basierende Action-Adventure Ostwind – Aris Ankunft im Gaming-Label der EuroVideo Medien GmbH Wild River. Bereits der vorangegangene Titel aus dem Jahr 2017 Ostwind – Das Spiel begeisterte zahlreiche Ostwind- und Pferdefans in Deutschland und vielen weiteren Ländern. Ostwind – Aris Ankunft baut auf dem erfolgreichen Konzept auf. Bei der Umsetzung ist der Münchner Entwickler Aesir Interactive gezielt auf die Wünsche und Anregungen der Spielerinnen und Spieler eingegangen und hat diese in die Entwicklung einfließen lassen.

Ostwind – Aris Ankunft ist komplett in 3rd-Person-Perspektive umgesetzt. Wie auch im Kinofilm dreht sich die Handlung um die temperamentvolle Ari, die auf Gut Kaltenbach ankommt und eine besondere Beziehung zum schwarzen Hengst Ostwind aufbaut. Während der auf etwa zehn Spielstunden angelegten Haupthandlung lösen die Spieler allerlei Aufgaben und erleben zahlreiche Abenteuer.

“Wir haben auf Ostwind – Das Spiel so viele positive Rückmeldungen bekommen, die das Spiel gelobt, uns aber für den neuen Teil auch sehr detaillierte Wunschlisten mitgegeben haben. Das hat uns unglaublich motiviert”, erklärt Thomas Schneider, Head of Projectmanagement bei Aesir Interactive. “Angetrieben durch das Community-Feedback haben wir sehr viel Energie in die Umsetzung aller Anregungen und Verbesserungen investiert. Ich bin daher überzeugt, dass die Fans Ostwind – Aris Ankunft schlicht großartig finden werden.”