Zum ersten Mal hat Valve über ihre Spiele-Plattform Steam die Steam Awards verliehen. Eine schöne Sache, zumal die Kategorien wirklich cool benannt sind und genau den Nerv der Spieler treffen, die über Steam Spiele spielen. Es wurden nun die Stimmen ausgezählt und die Sieger wurden via Steam bekannt gegeben.

Verliehen wurden Steam Awards in den Kategorien „Schurke, der unbedingt eine Umarmung benötigt“, „Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat“, „Test der Zeit“, „Nur noch 5 Minuten länger“, „Boaaaahhhh Alter!“ (Was auch immer dieser Award zu sagen hat), „Spiel-im-Spiel“, „Ich weine nicht, ich hab’ nur was im Auge“, „Beste Verwendung eines Bauernhoftiers“, „Bumm Bumm“, „Hassliebe“, „Zurücklehnen und entspannen“ und „Besser mit Freunden“. Ziemlich verrückte Kategorien, die für die Steam Awards gewählt wurden.

Steam Awards – Das sind die Sieger der Kategorien

„Schurke, der unbedingt eine Umarmung benötigt“: Portal 2

„Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat“: Euro Truck Simulator 2

„Test der Zeit“: The Elder Scrolls 5: Skyrim

„Nur noch 5 Minuten länger“: Counter-Strike: Global Offensive

„Boaaaahhhh Alter!“: Grand Theft Auto 5

„Spiel-im-Spiel“: Grand Theft Auto 5

„Ich weine nicht, ich hab’ nur was im Auge“: The Walking Dead

„Beste Verwendung eines Bauernhoftiers“: Goat Simulator

„Bumm Bumm“: Doom

„Hassliebe“: Dark Souls 3

„Zurücklehnen und entspannen“: Euro Truck Simulator 2

„Besser mit Freunden“: Left 4 Dead 2

Vor Allem GTA 5, welches für den PC im April 2015 erschien, sowie der Euro Truck Simulator 2 sahnten bei den Steam Awards ganz groß ab. Dark Souls 3 und Doom sind die einzigen beiden Spiele, die auch tatsächlich im Jahr 2016 erschienen sind. Nominiert waren in jeder Kategorie neue Spiele, nur in den beiden Kategorien „Hassliebe“ und „Bumm Bumm“ konnten also neue Spiele gewinnen. Wie seht ihr die Steam Awards? Verliehen wurden die Awards übrigens von den Spielern selbst. Zwischen dem 22. und dem 30. Dezember 2016 konnte man abstimmen. Was haltet ihr von den Siegern der Steam Awards? Hättet ihr andere Spiele in diesen Kategorien gesehen?

Quelle: Steam