Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Ubisoft – „Alterra“ wurde eingestellt: Endgültiges Aus für die Animal-Crossing-ähnliche Life-Sim

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2019 © Ubisoft

Die Gerüchteküche um das Projekt „Alterra“ hat sich bestätigt: Ubisoft hat die Entwicklung des ambitionierten Social-Sim-Spiels endgültig eingestellt. Wie das Branchenportal „Insider Gaming“ exklusiv berichtet, wurde das Team bei Ubisoft Montreal am Dienstag überraschend über das Ende informiert und für den Rest des Tages nach Hause geschickt. Das Projekt war zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre in der Entwicklung. Ein offizieller Kommentar des Publishers zu den genauen Gründen steht noch aus, jedoch reiht sich die Einstellung in einen drastischen Sparkurs ein, den der französische Konzern derzeit verfolgt.

 

Mit Alterra wurde ein weiteres Projekt eingestellt

Die Entscheidung, „Alterra“ zu beerdigen, ist kein isolierter Vorgang, sondern Teil einer umfassenden Neuausrichtung von Ubisoft. Das Unternehmen hatte zuletzt mehrere Projekte gestrichen, um sich auf seine Kernmarken zu konzentrieren. Bereits im Februar wurden unter anderem das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time sowie ein Multiplayer-Ableger der Assassin’s Creed-Reihe beendet. Im März 2026 folgte die Einstellung der Spieleentwicklung bei Red Storm Entertainment, dem Studio hinter Rainbow Six. Nach bisherigen Informationen sind von der Einstellung von „Alterra“ keine direkten Entlassungen betroffen. Die Teammitglieder wurden auf eine interne Verfügbarkeitsliste gesetzt und sollen auf andere Projekte innerhalb des Unternehmens verteilt werden. Was die Entscheidung für die beteiligten externen Support-Studios bedeutet, ist derzeit noch unklar.

Prince of Persia

Bild © Ubisoft

 

Es sollte eine Life-Simulation mit vielen Freiheiten werden

Offiziell angekündigt wurde „Alterra“ nie, doch durch den Bericht von „Insider Gaming“ aus dem Jahr 2024 sowie durchgesickerte Konzeptzeichnungen war bereits einiges über das Spiel bekannt. Es sollte eine Social-Simulation werden, die stark von Nintendos Erfolgsreihe Animal Crossing inspiriert war. Das Spiel setzte auf einen charakteristischen Voxel-Grafikstil und Sandbox-Mechaniken ähnlich wie in Minecraft, sodass Spieler mit gesammelten Materialien eine blockbasierte Welt nach eigenen Vorstellungen bauen konnten.

Die Spielwelt sollte aus verschiedenen Biomen bestehen, die jeweils einzigartige Kreaturen und Ressourcen beherbergten. Die NPCs, sogenannte „Matterlings“, waren im Design an die beliebten Funko-Pop-Figuren angelehnt. Die kreative Leitung des Projekts lag in den Händen von Patrick Redding, der bereits als Story Designer für Far Cry 2 und Creative Director für Gotham Knights tätig war, sowie Lead Producer Fabien Lhéraud. Die Einstellung von „Alterra“ zeigt einmal mehr, wie tiefgreifend der Strukturwandel bei Ubisoft derzeit ist und dass selbst vielversprechende Projekte diesem Sparkurs zum Opfer fallen können.

Animal Crossing New Horizons

Bild: © Nintendo

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild © Ubisoft/ Nintendo

Tags: ubisoft, Alterra
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild© Ubisoft

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced – Kommt ohne Multiplayer und DLC des Originals

0 likes
Bild 2026 © ASUS Computer GmbH

ASUS ROG Courser – Neuer Gaming-Stuhl im Premiumbereich vorgestellt

0 likes
Bild 2026 © Nintendo

Splatoon Raiders – Nintendo zeigt endlich neues Gameplay und verrät Release-Datum

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced – Kommt ohne Multiplayer und DLC des Originals

    Ubisoft – „Alterra“ wurde eingestellt: Endgültiges Aus für die Animal-Crossing-ähnliche Life-Sim

    ASUS ROG Courser – Neuer Gaming-Stuhl im Premiumbereich vorgestellt

    Splatoon Raiders – Nintendo zeigt endlich neues Gameplay und verrät Release-Datum

    NVIDIA – Neues RTX Remix Update mit Advanced Particles

    Test: Tides of Tomorrow

    Pragmata – Über eine Million verkaufte Einheiten in nur zwei Tagen

    Test: Pragmata

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2026

    Test: Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime