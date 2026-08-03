Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 32.2026

Die erste Releasevorschau für den August ist da. Ein sehr wichtiger Monat, da ich in diesem Geburtstag feiere. Achja, und dann wäre da ja noch dieses kleine Event in Köln mit dem Namen gamescom. Dort werden sicher etwas mehr Spiele vorgestellt als in unserer kleinen Rubrik hier, aber das schmälert den Wert dieser Spiele keinesfalls. Los geht’s.
Wir eröffnen den August in der Releasevorschau
- Anomaly President (PC) – 3. August
Ein Roguelite, wo ihr tagsüber als Präsident kandidiert, während ihr nachts als krasser Kämpfer Monster verprügelt.
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- Potato Simulato: Together (PC) – 3. August
Ein Rage Platformer über Kartoffeln, welchen ihr auch im Koop spielen könnt.
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- Beast of Reincarnation (PC, PS5, XSX) – 4. August
Ein großes Action RPG mit Elementen aus der japanischen Mythologie vermischt mit futuristischer Science-Fiction von GameFreak, den Pokémon-Machern.
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- Big Walk (PC, PS5, Switch 2) – 4. August
Ein neues „Friend Slop“-Spiel über die Wichtigkeit der Kommunikation.
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- Liquidation (PC) – 4. August
Klassische Echtzeit-Strategie in düsterem Sci-Fi-Setting.
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- Akatori (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. August
Ein buntes Metroidvania, wo sich die Heldin Mako mit ihrem Stab durch die Welt kämpft, um sie vor dunklen Mächten und wütenden Göttern zu retten.
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- Big Golden Rock (PC) – 5. August
Ein Clickerspiel über den Abbau eines großen, goldenen Felsens.
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- Cat Chaos (PC) – 5. August
Ihr seid eine Katze und richtet in der Wohnung ordentlich Chaos an…also Alltag für Katzenbesitzer*innen.
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- Kill The Shadow (PC) – 5. August
Eine Mischung aus RPG, Mystery Detektivspiel und Puzzler in einer alternativen Nachkriegswelt.
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- Bonereader (PC) – 6. August
Ihr seid nach einer Exekution in einem Purgatorium und könnt nun in Karten- und Würfelspielen mit eurer Seele wetten.
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- Capy Castaway (PC) – 6. August
Ein knuffiges Puzzle-Adventure mit einem Capybara und seinem Rabenbegleiter.
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- Doloc Town (PC) – 6. August
Ein gemütlicher 2D-Farming Simulator in einer postapokalyptischen Welt.
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- Echobreaker (PC) – 6. August
Ein rasanter Topdown-Platformer über die Jagd nach der besten Zeit.
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- Iron Nest: Heavy Turret Simulator (PC) – 6. August
Ein strategisches Spiel über die Bedienung gewaltiger Artillerie und Maschinerie.
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- Marvel Tokon Fighting Souls (PC, PS5) – 6. August
Prügelspaß von Arc System Works mit beliebten Figuren des Marvel-Universums.
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- Montabi (PC, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 6. August
Ein rundenbasierter Roguelite-Deckbuilder mit Monstersammelei.
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- Pigeon: A Love Story (PC) – 6. August
Als Taube fliegt ihr über etliche Metropolen, um euren Seelenverwandten zu finden.
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- Red Masked Ronin: Desires and Shadows (PC) – 6. August
Ein Open World Spiel über einen Ronin im feudalen Japan.
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- ReStory: Chill Electronics Repairs (PC) – 6. August
Ihr führt ein Elektrogeschäft in Japan Mitte der 2000er und repariert allerlei Geräte.
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- Sovereign Tower (PC) – 6. August
In diesem Management-Spiel müsst ihr Ritter für die Tafelrunde rekrutieren.
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- Talespinner (PC, Switch) – 6. August
Ein Deckbuilding-Roguelike mit viel japanischer Mythologie.
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- Uncanny Tales: The Watcher (PC) – 6. August
In diesem Adventure seid ihr der neue Ranger eines Reservoires, in welchem ihr jedoch nicht alleine seid.
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- Chop Chop Inc. (PC) – 7. August
Ihr hackt eine Menge Holz, um daraus Möbel und andere Kunststücke zu erschaffen.
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- Grain Rot (PC) – 7. August
Ein Horror-Koop-Spiel im Stile von R.E.P.O, wo ihr als Roboter wo ihr verfallene Ruinen nach wertvollen Stücken durchsucht.
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- Obakeidoro 2 (Switch, Switch 2) – 7. August
Eine familienfreundliche Version von asymmetrischen Horrorspielen.
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- Rogue Eclipse (PC) – 7. August
Ein Weltraumfighter-Roguelike mit viel Bullet Hell.
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So, damit ist der August mit der Releasevorschau eröffnet. Sollte hier, warum auch immer, kein Spiel für euch dabei gewesen sein, dann müsst ihr nicht erst bis zur gamescom für weitere Titel warten. Denn wir werden nächste Woche wie gewohnt für euch am Start sein und euch die neusten Spiele zeigen.
Titelbild: 2026 © GameFreak | 2026 © Arc System Works