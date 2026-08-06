gamescom 2026 – Alle Games & Aussteller in der Übersicht

Ein neues Jahr, eine neue gamescom! Die gamescom 2026 steht vor der Tür und lockt mit einem großen Programm wieder nach Köln. Zahlreiche Aussteller präsentieren die neuesten Spiele und Hardware-Highlights. Damit ihr den Durchblick behaltet, wer alles dabei ist, haben wir auch in diesem Jahr eine aktuelle Aussteller-Übersicht für euch zusammengestellt.
Wie gewohnt findet ihr hier eine Liste aller Publisher und Studios, die auf der gamescom vertreten sind – inklusive ihrer Standorte. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Unternehmen eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.
Redakteur: Christian Koitka
Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2026
|4Divinity
|Halle 7.1 | B021 C020
Halle 6.1 | A030
|Astragon
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|Halle 6.1 | B060 C061
|Bandai Namco
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|Halle 6.1, Stand A20/B021
|Blooper Team
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|Halle 10.1
|Byterocker’s Games
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|Capcom
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|Halle 9.1 | A070 C079
|CD Project
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|Halle 8.1 | B030 A031
|Eclipse Glow Games
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|Halle 6 B-050
|Embark Studios
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|Halle 6.1 | B041 A040, B051 A050
|Focus Entertainment
|Halle 6.1 | B060 C061
|GIANTS Software
|Halle 6.1 | B061
|Grinding Gear Games
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|Halle 6.1 | B031
|Headup Games
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|Halle 10.2 | F010 E019
|Home of Indies
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|Halle 10
|Hoyoverse
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|Halle 6.1 | B030 C031
|Indie Arena Booth
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|Halle 10
|Konami
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|Halle 7.1 | A021 B020
Halle 5.2 | Stand B021–A020 (nur Yu-Gi-Oh!)
|Krafton
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|Halle 9.1 | B050 C051, B040
|Netease
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|Halle 7.1 | A051
|Nintendo
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|Halle 9.1 | A010 B009, A020
|Remedy Entertainment
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Halle 6.1 | C071 A070
|Paradox Interactive
|Halle 6.1 | C071 A070
|Pearl Abyss
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|Halle 09.1 | B010 C011
|Plaion
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|Halle 9.1 | B030 C031
|Secret Mode
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Halle 6.1 | B040
|SEGA
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Halle 7.1 | A041 B040, A031
|SCS Software
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|Halle 10.1 | B022 C023
|Tencent Games
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|Halle 8.1 | B050 A051
|Team17
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|Halle 6.1 | B060 C061
|Total Mayhem Games
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|Indie Arena Booth in Halle 10.2
|Ubisoft
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|Halle 6
Halle 10.2 (Morbid Metal)
|Undercoders
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|Halle 10.2
|Webedia (Gamestar)
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|Halle 7.1 | B051 C050, B041
|XBOX
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Halle 7.1 | A061 C060
|ZoroArts
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|Indie Arena Booth in Halle 10.2
Wargaming (World of Tanks) ist erneut nicht auf der Messe vertreten. Diese veranstalten lediglich am Messe-Freitag (28.08.2026) ein Community-Event. Hier erfahrt ihr mehr!
Auch Playstation hat der gamescom eine Absage erteilt. Das ist jedoch nicht weiter überraschend. Denn Sony fehlte schon die letzten 6 gamescom-Messen. Überraschend ist dagegen die Absage von THQ Nordic. Laut eigener Aussage habe man zu wenig vorzeigbare Titel und müsse daher pausieren. Man hoffe aber im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die bisher vorzeigbaren Titel besäßen bereits eine Demo oder eine Early Access-Version. Insofern lohne sich nicht der enorme Kostenaufwand der gamescom in Relation zum Angebot.
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