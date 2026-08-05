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Diese Streamer & YouTuber sind auf der gamescom 2026: Und so kommst du an Autogramme & Selfies

von Christian Koitkaam
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Die gamescom 2026 ist nicht nur ein Ort für Games & Devs, sondern auch Content Creator sind ein Publikumsmagnet für die Kölner Messe geworden. Auch in diesem Jahr sind wieder viele bekannte Namen vertreten. Natürlich ist es schwierig, alle Namen herauszufiltern, die vor Ort sein werden, da viele Content Creator auch privat vor Ort sein werden. Wir haben dennoch versucht, einige Personen ausfindig zu machen, die auf der gamescom anwesend sein werden.

Zu finden sind die nämlich unter anderem in der signing area, wo ihr Unterschriften eurer liebsten Streamer, YouTuber und Influencer ergattern könnt.
Wie ihr euch einen Slot buchen könnt, um ein Autogramm oder Selfie zu bekommen, erfahrt ihr weiter unten.

Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und wächst in den kommenden Wochen und Monaten, sobald weitere Zusagen der Creator eingehen. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen! Alle Infos rund um die Messe findet ihr in unserem großen gamescom-Guide.

Aktueller Stand dieses Beitrags: 04. August 2026

 

Diese YouTuber & Streamer sind auf der gamescom 2026

  • Ailaughatmyownjokes Halle 1
  • Aria Addams – Freitag (28.8.)
  • Colin Gäbel – Rocket Beans (Halle 9)  
  • Dävid – Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.)
  • Dennsen86 – Capcom (Halle 9)  
  • Etienne Gardé – Rocket Beans (Halle 9) / Capcom (Halle 9)
  • Fabian Siegismund – Ubisoft (Halle 6) / 4Divinity (Halle 6 + 7) 
  • FIXX – Freitag (28.8.)
  • Gregor Kartisos – Rocket Beans (Halle 9)  
  • Huebi – Donnerstag (27.8.) + Sonntag (30.8.)
  • Maxim – Rocket Beans (Halle 9) / Home of Indies (Halle 10.2) / 4Divinity (Halle 6 + 7)
  • Nils Bomhoff – Rocket Beans (Halle 9)  
  • RedHeadBegins – Halle 1
  • Sofia Kats – Capcom (Halle 9)  
  • Vicky & Silvia – Donnerstag (27.8.)

gamescom

 

So kannst du einen Slot in der signing area buchen:

Der Zutritt zur signing area ist nur mit einem gebuchten Zeitslot für deine Lieblings-Creator möglich. Um einen Zeitslot in der signing area zu buchen, benötigst du einen Account auf gamescom.global. Hier musst du drauf!
Verwende dafür unbedingt dieselbe E-Mail-Adresse, die du auch beim Ticketkauf angegeben hast. Nur so kann die Buchung richtig zugeordnet werden.

Am Tag deines gamescom-Besuchs kannst du bis zu drei Zeitslots buchen. Die Buchungen für freie Zeitslots werden täglich zwei Stunden vor der jeweiligen Autogrammstunde freigeschaltet und sind limitiert. Es gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Nach erfolgreicher Buchung erhältst du einen QR-Code, der in deinem Account auf gamescom.global unter „Mein Bereich“ hinterlegt ist.

Wie sind die Öffnungszeiten der signing area?
Donnerstag bis Sonntag zwischen 12:00 - 20:00 Uhr.

Wo befindet sich die signing area?
Die signing area befindet sich in der Halle 11.2 in der Nähe des Eingangs Osts.

Kostet die Buchung für die signing area etwas?
Nein, die Buchung ist für dich kostenfrei.

Wann wird die Buchung freigeschaltet?
Buchungen werden ab 2 Stunden vor dem jeweiligen Signing freigeschaltet. Du kannst die Buchung für einen Tag immer erst am jeweiligen Veranstaltungstag durchführen. Es ist nicht möglich, einen Slot im Voraus für alle Tage zu buchen.


Wo finde ich meinen QR-Code?

Wenn du dich auf der Webseite einloggst, findest du deinen QR-Code unter “Dein Bereich”.

Wie viele Signing Slots sind buchbar?

Du kannst dir maximal drei Signing Slots pro Tag buchen (ja nach Verfügbarkeit).  Jede Person im Familienticket kann maximal drei Slots pro Tag buchen (je nach Verfügbarkeit).

Kann ich mit meinem Kind/ meinen Kindern die signing area besuchen?

Ja, allerdings benötigt dein Kind/ deine Kinder eine Online-Buchung. Besitzt du ein Familienticket, kannst du die Slots für dein Kind/ deine Kinder mitbuchen.

 

Tags: Gamescom, content creator, influencer, creator, gamescom 2026, Youtuber, signing area
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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