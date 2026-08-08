Gothic Remake – Ein erster Wink mit dem Gothic 2-Zaunpfahl

Das Gothic Remake ist nun bereits seit zwei Monaten erschienen und Fans sowie Neulinge gleichermaßen haben ihre Freude daran. Natürlich gibt es so einige Problemchen, die Entwickler Alkimia Interactive mit neuen Patches zu beheben versucht. Oftmals eher schlecht als recht, dennoch muss man ihnen zugutehalten, dass sie sehr bemüht sind, alle Fehler und Bugs zu beheben. Nun wurde in einer kleinen Nachricht an die Fans im Rahmen des THQ Nordic Showcases ein kleiner Einblick auf die weitere Planung gegeben, inklusive einer ersten Erwähnung eines neuen Projekts.

Neue Modi für das Gothic Remake und ein kleiner Hinweis auf einen eventuellen Nachfolger

Zunächst wird sich bei der Community für alles bedankt, sowohl für Zuspruch als auch für die Kritik. 500.000 verkaufte Exemplare innerhalb der ersten Woche sprechen für sich. Und Alkimia bestätigt ihr Bemühen, mit Patches das Spiel weiterhin in den optimalen Zustand versetzen zu wollen. Dabei läuft auch einiges schief, schaffen es doch mit neuen Patches auch immer wieder neue Bugs ins Spiel. Außerdem missfällt einem Großteil der Community, dass mit den Änderungen am Balancing auch die Erkundung geschmälert wird. Starke Waffen, die man bereits zu Beginn des Spiels finden kann, wenn man mutig ist, werden entfernt und durch schwächere Exemplare ersetzt oder spawnen gar erst in späteren Kapiteln. Das ist schlichtweg nicht die Erkundungsvielfalt, für die das Original stand. Auch mit dem aktuellsten Patch berichten Spieler*innen, dass eine starke Waffe im ersten Kapitel durch ein rostiges Schwert ausgetauscht wurde.

Alkimia betont im Video, dass sie vielen Content Creatorn beim Streamen zugeschaut haben und sich etliche Kommentarspalten durchlesen. Sie würden jede Kritik ernst nehmen und jedes Feedback wäre für die Zukunft des Spiels wichtig. Die bisherigen Patches sprechen da zwar eine andere Sprache, doch man muss die nächsten Monate im Auge behalten, denn Alkimia will hier noch mal richtig ran an den Speck. Neben Bugfixes und Updates sollen noch ein paar neue Modi implementiert werden.

Es wird einen Fotomodus geben, mit welchem man die wunderschöne Kolonie in tollen Screenshots festhalten kann. Der Marvin Mode soll ebenfalls implementiert werden, in welchem Spieler*innen sich mithilfe von Cheats austoben können. Und dann soll es noch eine alternative Progression geben, was genau dies bedeutet wird aber nicht erklärt. Und was vielen Fans wohl am wichtigsten sein dürfte ist ein Mod Kit, mit welchem ganz neue Abenteuer erschaffen werden können.

All das klingt doch sehr vielversprechend, doch ein kleiner Satz am Ende des Videos sollte nicht überhört werden. Da sagt Reinhard Pollice doch tatsächlich, dass man schon mit der Ankündigung eines neuen Spiels plant, und zwar höchstwahrscheinlich bereits im THQ Nordic Showcase vom nächsten Jahr. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist hier ein Remake zu Gothic 2 gemeint, welches nur logisch ist. Sowohl die Fans als auch Alkimia selbst haben großes Interesse daran bekundet und der Erfolg vom Gothic Remake ist ein gutes Zeichen, dass ein Nachfolger grünes Licht bekommen wird. Also sehen wir uns in genau einem Jahr dann mit der Ankündigung zum Gothic 2 Remake hier wieder.

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Quelle: THQ Nordic via Youtube

Titelbild: 2024 © Alkimia Interactive/THQ Nordic