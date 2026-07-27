Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 31.2026

Wir machen mit der Releasevorschau heute einen Haken an den Juli und schließen ihn mit den letzten Neuerscheinungen des Monats ab. Das heißt aber nicht, dass wir hier nur ein paar letzte Reste übrig haben, die letzte Juliwoche hat es in sich und haut noch mal einen ganz großen Batzen an Spielen raus.
Die letzten Julispiele in der Releasevorschau
- Capy Stream: Rise to Fame (PC) – 27. Juli
Eine Lifesim mit einem streamenden Capybara.
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- Dwarf Delve (PC) – 27. Juli
In diesem First Person Extraction Roguelite stapft ihr als Zwerg in dunkle Dungeons, um seltene Erze zu finden.
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- Dystopicon (PC) – 27. Juli
Ein dystopisches Zeitmanagement-Spiel, wo ihr einfach nur TV schauen müsst, simpel.
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- Forsaken Realms: Vahrin’s Call (PC) – 27. Juli
Ein klassisches Fantasy Action-RPG.
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- Graphite (PC) – 27. Juli
Ein rundenbasiertes Strategie-RPG über zum Leben erwachte Zeichnungen auf dem Schreibtisch eines Kindes.
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- Moon Crashers (PC) – 27. Juli
Ein chaotischers Koop-Game über diverse Aufgaben auf der Oberfläche des Mondes.
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- Plum Road Tea Dream (PC) – 27. Juli
Ein sehr ruhiges, atmosphärisches und künstlerisches Adventure rund um Trauer und Reflektion.
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- Skills & Raids (PC) – 27. Juli
Ein taktisches RPG mit Echtzeit-Kämpfen und tierischen Kämpfern.
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- Go North (PC, XSX, Switch) – 28. Juli
In diesem Knobelspiel erkundet ihr zahlreiche Labyrinthe.
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- Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, XSX) – 28. Juli
Großes Remake des allerersten Halo-Teils.
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- Shards of Order (PC) – 28. Juli
Ein düsteres, rundenbasiertes RPG, wo ihr mit dem Einsatz von Karten kämpft.
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- Archon Soul (PC) – 29. Juli
Ein Würfel-Deckbuilder Roguelike mit düsterer Fantasy-Ästhetik.
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- Below, Rusted Gods (PC) – 29. Juli
Ein Horrorspiel, in dem ihr einer Gruppe helfen müsst, die in einen tiefen Schacht hinabsteigen, in dem so manches lauert.
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- Bills Must Be Paid (PC) – 29. Juli
Kurzweiliger Idle-Game-Spaß mit kleinen Sparschweinchen, die zerdeppert werden wollen.
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- Company of Heroes 3: Final Stand (PC) – 29. Juli
Ein Standalone Roguelike-Spinoff zum strategischen Kriegsspiel.
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- Lunarium (PC) – 29. Juli
Ein Fantasy Action-RPG in einem magischen Fantasy-Setting, in welchem eine Kriegerin und ihre Begleiterin auf eine Weltrettungsmission gehen.
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- Mistfall Hunter (PC, PS5, XSX) – 29. Juli
Ein Soulslike mit einem PvPvE-Kniff.
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- Blue Reflection Quartet (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 30. Juli
Eine Kollektion von zwei Spielen, einem Anime und einem Mobile Game.
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- Expedition Idle (PC) – 30. Juli
Ein Mix aus Idle Game und Autobattler, verpackt in einem klassischen Fantasy RPG-Setting.
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- Kusan: City of Wolves (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 30. Juli
Ein rasanter, blutiger Topdown-Shooter, der stark an Hotline Miami erinnert.
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- Leafy Corner (PC, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. Juli
Eine gemütliche Management Simulation über die Leitung eines Pflanzenfachgeschäfts.
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- Machine Party (PC) – 30. Juli
Ein Partyspiel, bei dem die Verlierer auf brutale Art und Weise ihr Leben verlieren.
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- Midnight Moments (PC) – 30. Juli
Ein Spiel zum Entspannen, bei dem ihr Dioramen im Cyberpunk-Stil aufbaut.
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- SENARA: The Sacrament (PC) – 30. Juli
Ein FPS mit Survival Horror-Elementen, in dem ihr ein verlassenes Schiff erkundet.
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- Skyformer (PC) – 30. Juli
Ein Automatisierungsspiel über das Terraforming eines Planeten, bei dem die Wetterverhältnisse eine wichtige Rolle spielen.
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- Truxton Extreme (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 30. Juli
Ein klassisches Sci-Fi Shoot’em’Up-Erlebnis.
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- Black Cat Book Club (PC) – 31. Juli
Ein Idle Game für euren Desktop mit einer sehr belesenen Katze, die Magie lernen möchte.
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- Corsair Cove (PC) – 31. Juli
Ein Aufbauspiel im Piratenzeitalter, wo ihr eure eigene Piratenbasis erschafft.
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- Hell Galaxy (PC) – 31. Juli
Ein Weltraumspiel über Erkundung, Ressourcenabbau, Weltraumpiraterie und gefährlichen Kreaturen aus dem All.
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- Lootbound (PC) – 31. Juli
Ein rundenbasiertes Topdown Roguelite mit Inventarmanagement, Partyverwaltung und Rollenspiel-Elementen.
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- PAW Patrol: Dino World (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 31. Juli
Spieleversoftung zum neuen Kinofilm der Kinderserie.
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- Sephiria (PC) – 31. Juli
Ein tierisches, pixeliges Roguelite über den Abstieg aus einem Turm.
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- The Relic: The First Guardian (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 31. Juli
Ein düsteres Fantasy-RPG mit Soulslike-Atmosphäre.
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- Waterpark Simulator (PC, PS5, XSX) – 31. Juli
Baut euren eigenen Wasserpark mit Rutschen, Sprungtürmen und vielem mehr.
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Und somit können wir den Juli komplett abhaken. Nächste Woche startet die Releasevorschau dann in den August, dem großen gamescom-Monat. Ob da wohl viele neue Spiele auf uns warten? Findet es heraus, indem ihr die neue Ausgabe anklickt.
Titelbild: 2026 © Halo Studios | 2026 © Hooded Horse