XBOX – Spiele für die gamescom 2026 vorgestellt: Call of Duty, Fable, Alien Isolation 2 uvm.

Wenn die Gamescom 2026 ihre Tore öffnet, dürfen sich Xbox-Fans auf ein großes Angebot an spielbaren Highlights freuen. Die Redmonder haben nun das vollständige Line-up für ihren Messeauftritt veröffentlicht und setzen dabei vor allem auf große Shooter-Blockbuster, lang ersehnte Fortsetzungen und ein ganz besonderes Jubiläum.

Mit Blockbustern nach Köln

Im Mittelpunkt des Geschehens in Halle 7 (Stand A-0.61) stehen die ganz großen Namen: So dürfen Besucher bei Call of Duty: Modern Warfare 4 erstmals den Kern-Multiplayer im 6v6-Format anfassen und sich ein Bild von der neuen Bewegungssteuerung und Ballistik machen. Kaum weniger spektakulär fällt die Demo zu Gears of War: E-Day aus, die den brutalen Einstieg in den Locust-Krieg sowie die ersten Schritte der Freundschaft zwischen Marcus Fenix und Dominic Santiago zeigt, pünktlich zum Release am 6. Oktober. Auch Fable ist diesmal keine reine Ankündigung: Playground Games führt das Rollenspiel in einer exklusiven Live-Demo-Theater-Vorführung vor, bei der das flüssige Kampfsystem im Fokus steht.

Doch nicht nur altbewährte Reihen stehen im Rampenlicht. Mit Minecraft Dungeons II schickt sich ein Ableger an, die Spieler mit Schwert statt Spitzhacke in gefährlichere Gefilde zu schicken – der Lohn für mehr Geschick: wertvolle Beute. Einen ganz eigenen Akzent setzt Stranger Than Heaven, das mit einer ungewöhnlichen Steuerungsmechanik aufwartet: Protagonist Makoto Daito wird mit unabhängig voneinander steuerbaren Körperhälften durch drei verschiedene japanische Städte und Epochen navigiert. Und auch 4A Games sorgt für postapokalyptische Stimmung, wenn Metro 2039 vor seinem Erscheinen im Februar 2027 erstmals auf der Kölnmesse bespielbar ist, inklusive Überlebenskampf in den Ruinen Moskaus.

140 Spielstationen auf dem XBOX-Stand

Abgerundet wird das Angebot durch weitere Zugpferde wie Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 (mit neuer Drift-Attack-Funktion) und den Microsoft Flight Simulator 2024, der die atemberaubenden National Championship Air Races bereithält. Insgesamt warten 25 spielbare Titel an 140 Stationen darauf, entdeckt zu werden. Die komplette Titelpalette umfasst zudem unter anderem Alien: Deathstorm, Alien: Isolation 2, Bad Magpie, The Blood of Dawnwalker, Castlevania: Belmont’s Curse, Crowsworn, Genigods: Nezha, Resonance: A Plague Tale Legacy, Star Wars Zero Company, Terrible Lizards, Turok: Origins und Valor Mortis.

Wer die Messe besuchen möchte, sollte sich die Öffnungszeiten des Standes merken: Am Donnerstag und Freitag (27. und 28. August) ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag (29. und 30. August) bereits ab 9 Uhr bis ebenfalls 20 Uhr. Ein ganz besonderes i-Tüpfelchen wird in diesem Jahr das 25-jährige Firmenjubiläum von Xbox sein, zu dem interaktive Stationen mit Meilensteinen und prägenden Spielen der vergangenen Generationen einladen.

Und selbst für alle, die nicht nach Köln reisen können, hat sich Xbox etwas einfallen lassen: Am Mittwoch, den 26. August, sowie am Donnerstag, den 27. August, überträgt der Hersteller ab 16 Uhr live von der Messe. Auf YouTube und Twitch warten dann nicht nur neue Trailer und Gameplay-Enthüllungen, sondern auch spannende Interviews und überraschende Gästeauftritte. Zudem könnt ihr euch für das XBOX FanFest registrieren, welches am XBOX-Stand stattfinden wird.

Quelle: XBOX Wire

Bilder: © Rebel Wolves/ © XBOX Game Studios/ © Activision