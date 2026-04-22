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Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced – Kommt ohne Multiplayer und DLC des Originals

von Christian Koitkaam
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Bild© Ubisoft

Das lang erwartete Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag wird wohl als reines Einzelspieler-Erlebnis erscheinen. Wie nun bekannt wurde, soll der Titel weder den ursprünglichen Mehrspielermodus noch die bekannten Erweiterungen des Originals enthalten.

 

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced bekommt nicht alle Inhalte des Originals

Wer darauf gehofft hat, dass das Black Flag Remake auch alle Inhalte des Originals beinhaltet, wird wohl leider enttäuscht. Es handelt sich nämlich um ein reines Singleplayer-Erlebnis, welches ohne den orignalen DLC-Content daher kommt.  Anstelle der alten DLCs sollen neue Story-Elemente, frische Inhalte und überarbeitete Spielsysteme integriert werden. Das ursprüngliche Assassin’s Creed IV: Black Flag aus dem Jahr 2013 bleibt weiterhin verfügbar, und es ist nicht vorgesehen, die alten Erweiterungen nachträglich einzupflegen, selbst dann nicht, wenn das Remake ein großer Erfolg werden sollte.

Die offizielle Enthüllung von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced findet am 23. April 2026 im Rahmen eines weltweiten Showcases statt, dessen Beginn für 18:00 Uhr deutscher Zeit angekündigt ist. Bereits vor der Präsentation sind erste Spielszenen aus dem Ankündigungstrailer aufgetaucht, die deutliche grafische Verbesserungen gegenüber dem Original zeigen. Die Veröffentlichung des Remakes ist für den 9. Juli 2026 geplant.

Mindestens ein weiteres Remake eines Assassin’s Creed-Teils befindet sich bereits in der Entwicklung. Ob weitere Neuauflagen folgen, soll vom Erfolg von Black Flag Resynced abhängen. Angesichts der hohen Erwartungen vor der offiziellen Enthüllung gilt dies jedoch als wahrscheinlich.

Assassin's Creed

Bild © Ubisoft

Bild © Ubisoft
Tags: assassins creed, ubisoft, Remake, Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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