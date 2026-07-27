Bis zur Glotze – Aus devcom wird gamescom dev: Aber warum? – Im Gespräch mit Robin Hartmann | Folge 198

Ende August gibt es in Köln (fast) nur ein Thema: Gaming! Mit der gamescom steht das größte Gaming-Event der Welt an und lockt Menschen aus aller Welt nach NRW. Direkt davor fand die größte Developer-Convention Europas statt: Die devcom. Doch die heißt nun gamescom dev und wir haben uns gefragt: Warum eigentlich? Dazu haben wir uns Robin Hartmann geschnappt, denn der weiß, warum!

Aus devcom wird gamescom dev. Europas wichtigste Developer-Conference verändert ihren Namen und rückt damit nochmal näher an die gamescom selbst. Denn beide Events fanden nicht nur zeitlich aneinandergrenzend am gleichen Ort statt, sie sind historisch immer näher zusammengewachsen. Jetzt sogar prominent mittels des Namens.

Wir wollten mehr darüber erfahren! Wir haben uns Robin Hartman ans Mikrofon geholt. Der Senior PR & Partnership Manager ist schon seit einiger Zeit an Board und kann uns somit auch ein wenig mehr erzählen.

Unter anderem sprechen wir darüber, was die gamescom dev eigentlich ist, wie sie sich entwickelt hat und wohin sie sich noch entwickeln könnte. Außerdem sprechen wir über Internationalisierung und wie bedeutend die gamescom dev schon heute für die Menschen außerhalb Deutschlands ist.

Und damit: Viel Spaß mit Folge 198 von Bis zur Glotze!