ASUS ROG Courser – Neuer Gaming-Stuhl im Premiumbereich vorgestellt

Der Hersteller ASUS hat unter seiner Marke Republic of Gamers den neuen Gaming-Stuhl ROG Courser vorgestellt. Das Modell ist ab sofort im Handel und im ASUS-Webshop erhältlich. Der Stuhl richtet sich an Nutzer, die lange Gaming- oder Streaming-Sessions absolvieren und Wert auf ergonomische Anpassungsmöglichkeiten legen.

Neuer Gaming-Stuhl von ASUS ROG vorgestellt

Der ROG Courser verfügt über ein Dynamic Synchronized Recline-System, das eine Verstellung der Rückenlehne zwischen 90 und 155 Grad in 20 Stufen erlaubt. Dabei bewegen sich Sitzfläche und Lehne nach Herstellerangaben harmonisch miteinander, um ein unangenehmes Strecken der Wirbelsäule zu vermeiden. Eine integrierte, verstellbare Lendenwirbelstütze mit einem Polster aus kaltgepresstem thermoplastischem Polyurethan (TPU) passt sich der Rückenkontur an und soll Druckpunkte reduzieren.

Die 4D-Armlehnen lassen sich um 360 Grad drehen sowie in Höhe, Breite und Tiefe verstellen. Eine besonders hohe Einstellung ermöglicht eine ergonomische Haltung auch bei Nutzung mobiler Geräte. Die Sitzfläche ist 55 Zentimeter breit und bietet damit auch Personen mit größerer Statur Platz. Eine abnehmbare, magnetische Kopfstütze ergänzt die Ausstattung.

Der Stuhl verfügt über eine dezent integrierte RGB-Beleuchtung mit sechs Modi und acht Farben. Alternativ wird das Modell ROG Courser Core ohne Beleuchtung angeboten.

Technische Daten im Überblick

Material: EPU und TPU (Bezug), Stahlrahmen, Aluminiumfußkreuz

Schaum: Hochdichter Kaltformschaum

Armlehnen: 4D mit 360°-Drehung

Neigung: 90–155° (20 Rastungen)

Gaslift: Klasse 4

Rollen: 60 mm PU-Doppelrollen

Max. Belastbarkeit: 136 kg (BIFMA)

Kopfstütze: magnetisch (abnehmbar)

Besonderheiten: verstellbare Lendenwirbelstütze, versteckte RGB-LEDs

Abmessungen (L x B x H): 700 x 670 x 1400 mm

Gewicht: netto ca. 30,2 kg, brutto ca. 35,5 kg

Preise und Verfügbarkeit

Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer für Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen bei 789,90 Euro (bzw. 789,90 CHF) für den ROG Courser und bei 689,90 Euro (bzw. 689,90 CHF) für die Variante ROG Courser Core. Beide Modelle sind ab sofort im Fachhandel, Onlinehandel und im ASUS-Webshop verfügbar.

Quelle: ASUS

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