Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Mario & Luigi: Brothership‘ inkl. Merchandise-Paket (Nintendo Switch)

Nach langer Wartezeit hüpfen die Brüder Mario und Luigi mal wieder gemeinsam über den Bildschirm und erleben ein gutes, altes Rollenspielabenteuer. Dabei ist ihre gemeinsame Reise bereits eine sehr lange, denn mit Superstar Saga begann alles bereits vor sage und schreibe 21 Jahren. Besonders charakteristisch für die Serie sind die Kombinationsattacken der beiden Brüder, welche jeweils ihren eigenen Knopf für ihre Aktionen zugewiesen bekommen. So ist der A-Knopf natürlich für Mario, während sich Luigi mit dem B-Knopf begnügen muss. Gepaart mit einer großen Prise Humor, liebenswerten Charakteren und einer sehr comicähnlichen Präsentation hat die Mario & Luigi-Reihe sehr schnell eine eingefleischte Fancommunity hervorgebracht, die sich nun freudig ins neue Abenteuer stürzen kann. Wenn ihr auch noch einmal eine Zeitreise durch die Reihe machen wollt, dann lest euch doch unser Special zur Serie durch und wenn ihr euch auch auf das neue Abenteuer begeben möchtet, dann haben wir gute Nachrichten für euch: Ihr könnt bei uns zwei Mal das Spiel gewinnen.

© 2024 Nintendo Deutschland GmbH / Releasetermin für Nintendo Switch: 07. November 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Es geht auf große Seereise Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Exemplare von Mario & Luigi: Brothership inkl. Steelbook für die Switch für euch. Gewinner 1-2: je 1x Exemplar von Mario & Luigi: Brothership inkl. Steelbook & Merchandise-Paket Mario & Luigi: Brothership Begleite Mario und Luigi in ihrem brandneuen Abenteuer auf hoher See – nur für Nintendo Switch! Entdecke exotische Inseln, löse Rätsel und bekämpfe Feinde, während du die weite Welt von Konektania erkundest.

Bestreite rundenbasierte Kämpfe, in denen es um das richtige Timing und Teamwork geht. Nutze die einzigartige Dynamik zwischen Mario und Luigi. Setze Brüderaktionen ein, um Hindernisse zu überwinden und mächtige Paar-Attacken in rundenbasierten Kämpfen auszuführen. Gemeinsam seid ihr unschlagbar!

Bereist einzigartige Inseln und trefft auf eurer farbenfrohen Reise auf neue und altbekannte Freunde, wie Connetta und Wattz, und begegne wohlbekannten Charakteren des Pilz-Königreichs wie Peach und Bowser, die dir möglicherweise auf deiner Reise helfen.

Tauche ein in die lebendige und farbenfrohe Welt von Mario & Luigi: Brothership. Von tropischen Regenwäldern bis hin zu geschäftigen Städten – jede Insel bietet einzigartige Umgebungen und spannende Herausforderungen

Was muss ich für einen Gewinn tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Eine Reise mit Mario & Luigi Auf welches Abenteuer habt ihr die beiden Klempnerbrüder am liebsten begleitet?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.