Mario & Luigi: Brothership – Ein Rückblick auf die vergangenen Abenteuer der Klempner-Brüder

Am 7. November ist es soweit und mit Mario & Luigi: Brothership erscheint nach fast 9 Jahren Abwesenheit endlich ein neuer Teil der Rollenspiel-Saga mit den zwei Klempner-Brüdern. Es ist also eine Menge Zeit verstrichen seit dem letzten Teil und noch viel mehr Zeit, seit 2003 mit Superstar Saga die Reihe begonnen wurde. Bevor sich die Brüder also auf ihr nächstes Abenteuer begeben, ist es doch vielleicht angebracht, mal rückblickend ihre bisherigen Erlebnisse zu begutachten.

Superstar Saga

Es begann alles im November 2003 mit Superstar Sage, dem ersten Teil der Reihe welcher damals noch für den GameBoy Advance erschien. Er setzte den Standard für künftige Mario & Luigi-Rollenspiele, indem er eine außergewöhnliche Story erzählte, viele neue Charaktere ins Universum einführte und mit der Kooperation der beiden Brüder im Kampf ein ganz neues Gameplay-Element ins Spiel brachte, anders als im Vergleich zu Super Mario RPG und Paper Mario, den anderen zwei Rollenspielen mit Mario zu der Zeit.

Prinzessin Peach wird in das Nachbarkönigreich, das Bohnenland, eingeladen. Dort heckt die fiese Lugmilla und ihr Assistent Krankfried (Ein Fan-Favorit unter allen neuen Charakteren) einen Plan aus. Mit einer List stiehlt sie die Stimme von Prinzessin Peach, um mit ihr die magische Sternenbohne zu aktivieren, die ihr einen Wunsch erfüllen soll. Und so machen sich Mario und Luigi auf die Reise durch das Bohnenland, um Lugmillas Schergen den Garaus zu machen und Peachs Stimme zurückzuholen.

Gespielt hat sich Superstar Saga wie auch die anderen Mario Rollenspiele, in denen man rundenbasiert seine Angriffe auswählte. Und auch die Action-Kommandos, mit denen man bei einem rechtzeitigen Knopfdruck mehr Schaden machen bzw. gegnerischen Schaden abwehren konnte, waren am Start. Die Innovation der Mario & Luigi-Spiele sind jedoch die Kombinationsangriffe, da Mario und Luigi jeweils ihnen zugewiesene Tasten haben, die man rechtzeitig drücken muss, um starke Angriffe auszuführen. Auch kleine Rätsel und Platforming-Herausforderungen in der Oberwelt gab es mit diesem System. Superstar Saga legte den Grundstein für eine tolle Rollenspiel-Reihe und wurde 2017 für den 3DS geremaked.

Zusammen durch die Zeit

2005 folgte die erste Fortsetzung, die mit einer Zeitreise spielte. Das ist natürlich immer knifflig, aber da sich die Mario-Rollenspiele ohnehin nie allzu ernst nehmen, war auch Zusammen durch die Zeit ein sehr humoristischer Ansatz. Prinzessin Peach wurde mal wieder entführt, aber nicht in der Gegenwart. Mit einer Maschine von Professer I. Gidd ist sie in die Vergangenheit gereist, wo Prinz Bowser sie entführt. Gleichzeitig greift eine Alien-Rasse namens „Shroobs“ das Pilzkönigreich an und hier wird es wirklich verworren. Schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass Mario und Luigi auf sich selbst als Babys treffen und mit ihnen gemeinsam ein Abenteuer beginnen, um die fiese Shroob-Prinzessin zu besiegen und sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart zu retten.

Da es in diesem Spiel zwei Versionen des Klempner-Duos gab, ergaben sich natürlich auch im Gameplay neue Möglichkeiten. Die Rätsel mit Mario & Luigi und Baby Mario & Baby Luigi zu lösen war clever und auch in den Kämpfen konnten die vier Brüder gut zusammenarbeiten.

Abenteuer Bowser

Also im ersten Teil wurden viele schrullige neue Figuren vorgestellt und Teil 2 spielte mit Zeitreisen und so hielt auch der dritte Teil der Reihe, welcher 2009 erschien, einen Twist parat. Eine mysteriöse Krankheit befällt das Pilzkönigreich, bei dem die Betroffenen immer mehr anschwellen und schlussendlich zu rollenden Kugeln werden. Eine Konferenz von Peach, bei der weitere Schritte besprochen werden sollen, wird von Bowser gesprengt, welcher anscheinend nun die Fähigkeit hat, alles und jeden in sich aufzusaugen. Doch hier handelt es sich um einen Trick von Krankfried, bekannt aus Superstar Saga. Er gab Bowser einen Pilz, welcher ihm diese Fähigkeit verlieh, jedoch natürlich unter falschem Vorwand. Er reißt sich die Schlösser des Königreichs unter den Nagel und so macht sich Bowser auf den Weg, ihm die Leviten zu lesen während Mario & Luigi im Inneren von Bowser helfen, damit Bowser in der Oberwelt Krankfried besiegen kann.

Der Wechsel zwischen den Brüdern, welche Bowsers Anatomie erkunden und Bowser, der im Pilzkönigreich herumrennt und für Chaos sorgt, war der Kernaspekt des Gameplays. Die daraus resultierenden Puzzles und Platforming-Abschnitte waren so gut, kombiniert mit der Erzählstruktur des Spiels, dass viele Fans diesen Teil bis heute als ihren Favoriten nennen. Daher ist es auch nicht überraschend, dass 2019 ein Remake für den 3DS erschien.

Dream Team Bros.

Teil 4 der Reihe erschien 2013, welches Nintendo „The Year of Luigi“ taufte. In diesem Jahr erschienen Luigi’s Mansion: Dark Moon, New Super Luigi U, Dr. Luigi und eben das neue Mario & Luigi-Spiel, in welchem der grüne Bruder eine ganz besondere Rolle einnehmen sollte.

Als Mario, Luigi und Peach zur Insel La Dormita eingeladen werden, passiert natürlich das Unausweichliche: Peach wird entführt! Aber nicht von Bowser, sondern vom fiesen Fledermauskönig Antasma. Dieser möchte die Traumwelt und die echte Welt mithilfe des Traumsteins miteinander verschmelzen. Doch Mario und Luigi sind ihm bereits auf den Fersen, zumal Luigi entdeckt, dass er auf bestimmten Kissen einschlafen kann und dadurch Mario Zugang zur Traumwelt ermöglicht. Hier tut sich Mario dann mit Traum-Luigi zusammen, welcher viele außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt. Also kämpfen Mario, Luigi und zahlreiche Traum-Luigis nun darum, Peach zu retten und Antasma, welcher sich inzwischen mit Bowser zusammengetan hat, aufzuhalten.

Luigi war wirklich DIE Hauptrolle im Spiel und hatte etliche Möglichkeiten, im Rampenlicht zu stehen. Die kreativen Einsätze seiner Traumfähigkeiten und die Ausflüge in die Traumwelt kamen vor allem durch den Einsatz der 3D-Funktion des 3DS voll zur Geltung. Bestimmte Attacken namens „Luigisionen“ waren das Highlight in den Kämpfen.

Paper Jam Bros.

Dieses Spiel hätte das Nonplusultra der Reihe werden können, als es 2015 erschien. Es bringt immerhin Figuren aus den Paper Mario- und Mario & Luigi-Spielen zusammen. Als Luigi versehentlich ein besonderes Buch fallen lässt, strömen alle möglichen Charaktere aus dem Papier-Pilzkönigreich in das richtige Pilzkönigreich. Da ist es keine Überraschung, dass sich Papier-Bowser und Bowser zusammentun, um gemeinsam Prinzessin Peach zu entführen. Für die Rettung tun sich Mario, Luigi und Paper Mario zusammen und kombinieren ihre Fähigkeiten.

Kernelement im Gameplay sind also die besonderen Begebenheiten von Paper Mario, welcher durch kleine Spalten schlüpfen kann und seine Papierform clever nutzt. Im Kampf können alle drei Klempner gemeinsam angreifen. Im Grunde hatte auch dieser Teil alles, was ein gutes Mario-Rollenspiel haben musste: Cleveres Gameplay und eine Menge Humor. Doch wo vor allem die vorherigen Mario & Luigi-Spiele glänzten, enttäuschte Paper Jam. Die Story war einfach nicht so kreativ wie die bisherigen Ableger, sondern einfach mal wieder eine 0815-Bowser entführt Peach-Geschichte. Viele Charaktere aus beiden Franchises kommen in diesem Spiel nicht vor und so ist es leider nicht das ultimative Crossover, mit dem viele Fans gerechnet haben.

Mario & Luigi: Brothership

Und nun kommt am 7. November also Brothership heraus, in welchem Mario und Luigi sich mal wieder nach fast 9 Jahren gemeinsam auf eine Reise begeben werden. Die Brüder machen sich auf, den Kontinent Konektania zu retten. Dieser wurde nach einer Katastrophe in viele verschiedene Inseln gerissen und so machen sie sich mit ihren neuen Begleitern Conetta und Watz an Bord der wie ein Schiff aussehenden Insel Kapitarbora auf eine Seereise, um die verstreuten Kontinent-Inseln zurückzuholen. Das Gameplay wird schön klassisches Mario & Luigi-Rollenspielfutter werden, bei dem wir aber natürlich mit so ein, zwei Twists rechnen dürfen. Mit Brüderaktionen können wir Rätsel lösen, Luigi sticht mit seinen eigenständigen Aktionen und Ideen immer mal wieder hervor und im Kampf arbeiten die Brüder wie gewohnt zusammen und können mit sogenannten Effektsteckern noch für eine Menge mehr Wumms sorgen. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf das neue Abenteuer von Mario & Luigi.

