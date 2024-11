Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2024

Wir starten nach Halloween mit der Releasevorschau in den November und damit auch in die Vorweihnachtszeit. So langsam kann man sich aus den zahlreichen Spielen also auch Weihnachtswünsche aufschreiben, und wir haben mal wieder etliche Spiele für euch parat. Also zückt schon mal eure Stifte und schnappt euch euren Wunschzettel.

Nach Halloween ist vor Weihnachten in der Releasevorschau

Nazar (PC) – 4. November

Ein interessanter, mystischer Mix aus 2D-Platformer und FMV.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Death Note: Killer Within (PC, PS4, PS5) – 5. November

Ein Social Deduction Game basierend auf einer der wohl bekanntesten Manga- und Animeserien.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lost Eidolons: Veil of the Witch (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. November

Ein taktisches Roguelite-RPG im Fantasy Setting.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Metal Slug Tactics (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. November

Die Reihe erfindet sich etwas neu und anstatt actionreichem Run’n’Gun Gameplay gibt es nun ein isometrisches, taktisches RPG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mind Over Magnet (PC) – 6. November

Ein Puzzle-Platformer, in welchem ihr mit Magnetismus, wer hätte es gedacht, die Level absolviert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monarchy (PC, PS5, XSX, Switch) – 6. November

Ein 2D-Strategie-Sidescroller, in welchem ihr eure Armeen anführt, Siedlungen erbaut und verwaltet und gefährliche Wälder und Höhlen erkundet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Planet Coaster 2 (PC, PS5, XSX) – 6. November

Das Erbauen von Vergnügungsparks geht in die nächste Runde, diesmal können auch wieder Schwimmbäder mit aufregenden Wasserrutschen gebaut werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Thrive: Heavy Lies the Crown (PC) – 6. November

Ein sehr klassisches Aufbau-Strategiespiel in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Trash Goblin (PC) – 6. November

Ihr seid ein kleiner Goblin, der für seinen Laden allerlei Schätze heransammelt, sie restauriert und an interessierte Abenteurer verhökert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Atomic Picnic (PC) – 7. November

Ein kooperativer Roguelite-Shooter für bis zu vier Spieler*innen im Anime-Stil.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Chicken Police: Into The Hive (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 7. November

Ein Film Noire-Detektivspiel mit Hühnern in der Hauptrolle.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Empire of the Ants (PC, PS5, XSX) – 7. November

Ein Aufbau-Strategiespiel über den wuseligen Alltag in einem Ameisenbau.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Magical Bakery (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. November

Ein zauberhaftes Backspielchen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mario und Luigi ziehen nach langer Zeit endlich mal wieder gemeinsam in ein Abenteuer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Maximum Football (PC, PS4, PS5, XBox One, XSX) – 7. November

Eine Free-to-Play Football Simulation, welche mit Madden konkurrieren möchte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Metro Awakening VR (PS5, PC, MetaQuest) – 7. November

Den Shooter gibt es jetzt auch in VR.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered (PS5) – 7. November

Der Mix aus JRPG und Strategiespiel kommt als Remaster mit vielen neuen Artworks.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

River City Saga: Three Kingdoms Next (PC, PS4, Switch) – 7. November

Ein sehr klassisches 2D-Beat’em’Up.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sengoku Dynasty (PC) – 7. November

Die Mischung aus Survival, City Builder und RPG kommt endlich in Version 1.0.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spirit Mancer (PC, PS5, Switch) – 7. November

Eine Mischung aus 2D Hack’n’Slash, Deckbuilder und Monsterfangspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unrailed 2: Back on Track (PC) – 7. November

Das lustige Indie-Zugspiel geht in Runde 2.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Slitterhead (PC, PS4, PS5, XSX) – 8. November

Von Keiichiro Toyama, dem Mastermind hinter Silent Hill und Gravity Rush, kommt ein neues Horrorspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und damit wären wir durch. Seid ihr gut im November angekommen? Freut ihr euch bereits jetzt auf Weihnachten? Und welches dieser Spiele wird auf eurer Wunschliste stehen? Bis die nächste Ausgabe der Releasevorschau nächste Woche erscheint, könnt ihr euch ja zu all diesen Fragen eure Antworten ausdenken.

Titelbild: 2024 © Frontier | 2024 © Nintendo

Mario & Luigi: Brothership Begleite Mario und Luigi in ihrem brandneuen Abenteuer auf hoher See – nur für Nintendo Switch! Entdecke exotische Inseln, löse Rätsel und bekämpfe Feinde, während du die weite Welt von Konektania erkundest.

Bestreite rundenbasierte Kämpfe, in denen es um das richtige Timing und Teamwork geht. Nutze die einzigartige Dynamik zwischen Mario und Luigi. Setze Brüderaktionen ein, um Hindernisse zu überwinden und mächtige Paar-Attacken in rundenbasierten Kämpfen auszuführen. Gemeinsam seid ihr unschlagbar!

Bereist einzigartige Inseln und trefft auf eurer farbenfrohen Reise auf neue und altbekannte Freunde, wie Connetta und Wattz, und begegne wohlbekannten Charakteren des Pilz-Königreichs wie Peach und Bowser, die dir möglicherweise auf deiner Reise helfen.

Tauche ein in die lebendige und farbenfrohe Welt von Mario & Luigi: Brothership. Von tropischen Regenwäldern bis hin zu geschäftigen Städten – jede Insel bietet einzigartige Umgebungen und spannende Herausforderungen

Tauche ein in die lebendige und farbenfrohe Welt von Mario & Luigi: Brothership. Von tropischen Regenwäldern bis hin zu geschäftigen Städten – jede Insel bietet einzigartige Umgebungen und spannende Herausforderungen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.