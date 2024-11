Death Stranding: Director’s Cut – Playstation Game nun überraschend auch auf Xbox erschienen

Es ist eher ungewöhnlich, wenn ein PS5 exklusives Spiel den Weg auf Xbox findet. Doch das passierte nun bei Death Stranding: Director’s Cut. Das ursprünglich 2019 für PS4 veröffentlichte Spiel von Kojima Productions wurde ohne große Vorankündigung nun einfach auf die Xbox-Plattform raus gebracht.

Alle Rechte nun bei Kojima Productions

Nicht schlecht staunten so manche beim Stöbern durch den Xbox Store. Denn dort erschien urplötzlich Death Stranding‘ Director’s Cut. Ein Spiel, welches eigentlich auf der Playstation konsolenexklusiv war. Nachdem der Titel nach Jahren auch den Weg auf den PC fand, tauchte das Game nun überraschend im digitalen Store der Xbox auf. Aktuell gibt es sogar einen Rabatt, sodass man das Spiel für 19,99€, anstatt für 39,99€ ergattern kann. Exakt 5 Jahre nach dem PS4 Release dürfen sich nun auch Xbox Fans freuen.

Grund dafür ist, dass zum einen die Rechte an der Marke nun vollständig bei Kojima Productions liegen und dass zum anderen der Exklusivvertrag mit Sony mit dem heutigen Tag abgelaufen ist. Kojima betonte zudem, dass man grundsätzlich bei Kojima Productions mehr und mehr Spieler verbinden möchte. Das könnte bedeuten, dass mögliche zukünftige Projekte lockerere Exklusivregeln haben. 2025 steht auch mit dem zweiten Teil wieder ein Release an, allerdings exklusiv für PS5. Nähere Infos zur Exklusivität gibt es aber nicht. Gleiches gilt für das sich in Entwicklung befindliche OD, welches exklusiv für Xbox erscheinen soll.

Quelle: IGN

Bild: 2024 © Kojima Productions