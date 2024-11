Hela – Knuffiges Abenteuer über kleine Mäuse in einer großen Welt

Wenn ihr in diesen kalten Tagen etwas Entschleunigung braucht, dann ist Hela wohl genau das Richtige für euch. In diesem Indie-3D-Platformer spielt ihr als abenteuerlustige Maus mit magischem Rucksack und erkundet die große Welt der Menschen, entweder alleine oder gemeinsam mit Freund*innen. Der neue Trailer zeigt viele Gameplay-Mechaniken.

Erkundet in Hela die Welt laufend, springend, schwingend und fliegend

Euer kleiner Mäuseheld hat so einiges auf dem Kasten. Im Trailer sehen wir, wie er spielend leicht an einem Seil hohe Baumstämme erklimmt, mit seinem magischen Rucksack durch die Gegend fliegt und mit dem eben genannten Seil umherschwingt, zur Not auch an seinen umherfliegenden Mitabenteurern. Ihr erkundet eine von Skandinavien inspirierte Umgebung und löst clevere Rätsel. Dies könnt ihr alleine tun, indem ihr für Kooperations-Rätsel einen Geist herbeiruft, ihr könnt aber auch online oder per Couch-Koop mit euren Freund*innen umherstreifen.

Immer mit dabei dieses magische Seil, welches wir bereits ein paar mal erwähnten. Damit könnt ihr Gegenstände zu euch ziehen, Brücken bilden, verschlossene Tore öffnen und natürlich umherschwingen. Hela verspricht eine entschleunigende Spielerfahrung, während ihr euch mit eurer Maus auf die Suche nach Zaubertrankzutaten macht, um einer kranken Hexe zu helfen.

Einen Releasetermin gibt es noch nicht, ihr könnt das Spiel aber bereits auf Steam eurer Wishlist hinzufügen.

