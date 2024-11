Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 48.2024

Wir steuern mit der Releasevorschau so langsam auf das Ende des Jahres zu. Genauer gesagt wird es in diesem Jahr noch zwei Ausgaben geben, denn auch die erscheinenden Spiele nehmen zum Ende des Jahres hin etwas ab. Deshalb schauen wir in dieser Woche noch auf die letzten Titel im November und blicken nächste Woche auf die wichtigsten Neuerscheinungen des Dezembers, bevor wir uns ganz von 2024 verabschieden.

Die letzten November-Spiele in der Releasevorschau

Sin Slayers: Reign of The 8th (PC, PS4, PS5, XBox One, XSX, Switch) – 25. November

Ein retrolastiges Roguelike mit rundenbasierten, taktischen Kämpfen und einer bisher unbekannten achten Todsünde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Void Crew (PC) – 25. November

Mit einer Crew bestehend aus bis zu vier Spieler*innen müsst ihr ein Raumschiff verwalten, steuern und die Tiefen des Weltraums erkunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Corepunk (PC) – 26. November

Ein neues Topdown-MMORPG in einer Mischung aus Fantasy und Sci-Fi-Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Critter Cafe (PC, Switch) – 26. November

Ein Mix aus Monstersammler und gemütlichem Café-Simulator, in welchem ihr verlorenen Wesen einen Rückzugsort ermöglicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Football Manager 25 (PS5, Xbox One, XSX) – 26. November

Neues Jahr heißt auch neuer Fußball-Manager und hier ist er.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

New Arc Line (PC, PS5, XSX) – 26. November

Ein Rollenspiel in einer Welt voller Fantasy, Zauberei und Steampunk-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

King Arthur: Legends Rise (PC) – 27. November

Ein Action-Adventure/Rollenspiel-Mix über den legendären König, der ein Schwert aus einem Fels zog.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King’s Secret (PC, Switch) – 28. November

Ein Dungeon Crawler mit großem Fokus auf kniffligen Puzzles.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Enigma of Fear (PC) – 28. November

Ein Mystery-Adventure, in dem ihr nicht nur euren vermissten Vater finden müsst, sondern auch gruseligen Monstern ausweichen müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Snow Bros. Wonderland (PC, PS4, PS5, Switch) – 28. November

Ein Action-Platformer über einen kleinen Schneemann mit eisigen Fähigkeiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sensei! I Like You So Much! (PC) – 29. November

Ein Simulations-Spiel, in welchem ihr eure eigenen FanFics schreibt und diese veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tja, und das wäre dann der November in der Releasevorschau. Wie gesagt bekommt ihr nächste Woche noch die Highlights aus dem Dezember und dann können wir 2024 gebührend verabschieden.

Titelbild: 2024 © Netmarble | 2024 © SEGA

Angebot Xbox Wireless Controller – Ghost Cipher Special Edition für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows Geräte Entdecke die Geheimnisse im Inneren der Ghost Cipher Special Edition mit einem transparenten klaren Design, einem silbernen Innenleben, Elementen in Metallic und mehr

Schau durch das klare, transparente Gehäuse und die Seitenkappen, und bewundere die metallic-silbernen Innenteile, die von innen durchscheinen

Mit den gummierten, aschgrauen Griffen mit Rautenmuster auf der Rückseite des Gehäuses hast du die Action im Griff. Mit den bronzenen Metallic-Triggern und dem bronzenen Metallic-Steuerkreuz bleibst du am Ziel. Verfeinere dein Spiel mit zweifarbigen Ministicks mit weißer Basis und aschgrauem Oberteil

Inhalte nahtlos mit der Share-Taste festhalten und teilen

Enthält Xbox Wireless- und Bluetooth Technologie für kabelloses Spielen auf Konsolen, PCs, Smartphones und Tablets

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.