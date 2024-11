Gewinnspiel: Wir verlosen 3x ‚Super Mario Party Jamboree‘ (Nintendo Switch)

Freunde bald ist es soweit! Am 17. Oktober 2024 erscheint mit Super Mario Party Jamboree das vermeintlich größte Mario Party aller Zeiten. Nach einem eher mittelmäßigen Start auf Nintendos Hybridkonsole mit Super Mario Party folgte mit Mario Party Superstars eine deutliche Steigerung. Es scheint als hätte sich Nintendo die Wünsche der Fans zu Herzen genommen und setzt nun wieder auf die klassische Erfolgsformel: Neue und alte Spielbretter, eine riesen Auswahl an spielbaren Charakteren, spaßig aussehende Minispiele mit vernünftiger Steuerung und einem innovativen Onlinemodus. Wir haben für euch die wichtigsten Infos im Vorfeld zusammengefasst.

© 2024 Nintendo Deutschland GmbH / Releasetermin für Nintendo Switch: 17. November 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Lasst die Party starten... Wir verlosen zusammen mit Nintendo drei Exemplare von Super Mario Party Jamboree für die Switch für euch. Gewinner 1-3: je 1x Exemplar von Super Mario Party Jamboree Super Mario Party Jamboree Partyspaß mit der Familie und Freunden – nur mit Nintendo Switch!

Die bisher größte Auswahl in einem Spiel der Mario Party-Reihe beinhaltet actionreiche ebenso wie knifflige Rätsel und Herausforderungen, die mittels Bewegungssteuerung zu meistern sind.

Entdecke sieben Spielbretter mit über 110 Minispielen, davon kommen zwei Spielbretter aus früheren Mario Party-Spielen.

Und das ist noch nicht alles. Im Bowserathlon können bis zu 20 Spieler:innen online gegeneinander antreten (eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft ist erforderlich). Düse im Bowserathlon über das Partybrett und finde heraus, wer die meisten Punkte macht. Der Bowserathlon ist nur einer von zahlreichen zusätzlichen Modi – für jede Art von Mario Party-Spieler gibt es etwas zum Spaßhaben!

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

...mit deiner Gästeliste! Welcher Charakter aus dem gesamten Nintendo-Universum sollte mal an einer Mario Party teilnehmen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.