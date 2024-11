Nintendo Music – Neue App mit Musik aus vielen beliebten Nintendo-Franchises

Erst kommt Nintendo mit einem Wecker um die Ecke, nun haben sie mit Nintendo Music eine weitere Überraschung im petto. Dabei handelt es sich um eine App exklusiv für Nintendo Online Mitglieder, mit denen man alle möglichen Soundtracks aus Nintendo-Spielen lauschen kann. Diese Musikstücke soll es als nur in dieser App geben, nicht aber auf anderen Musikstreaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music.

Nintendo-Soundtracks dank Nintendo Music endlich offiziell zugänglich

Es gibt ja zahlreiche Kanäle etwa auf Youtube, welche OSTs von Nintendo-Spielen hochladen. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, als sehr namenreiche Vertreter in diesem „Genre“ von Nintendo gelöscht wurden. Der Aufschrei der Community war damals sehr groß, mit Sätzen wie „Anders ist es doch nicht möglich, eure Musik zu hören, wenn ihr sie uns nicht offiziell zur Verfügung stellt“. Nintendo Music schafft dieses Problem nun aus der Welt.

In der Mobile App können alle möglichen Soundtracks von Nintendo-Spielen ausgewählt werden, mit der Zeit sollen weitere hinzugefügt werden. Dabei kann man sich entweder selbst Playlisten erstellen oder von Nintendo vorgegebene Listen verwenden. Dabei orientieren sich diese unter anderem an Spielecharakteren wie Zelda und Yoshi, an Themen wie Abenteuer oder Bosskämpfe oder aber an Stimmungen wie energetisch und entspannend.

Weitere Features sind unter anderem die Spoilerfunktion, mit der ihr Soundtracks von Spielen, die ihr noch nicht gehört habt, ausschalten könnt, um nicht gespoilert zu werden, und Loops, mit denen ihr eure Lieblingsstücke in einer Endlosschleife spielen lassen könnt.

Nintendo Music ist für Mitglieder von Nintendo Switch Online kostenlos herunterladbar.

Titelbild: 2024 © Nintendo

