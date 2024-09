Vorschau: Monster Hunter Wilds – Spannende Jagden mit neuem Reittier! (gamescom 2024)

Monster Hunter Wilds wird der neuste Teil der beliebten Spielereihe von CAPCOM. Es gilt wieder das Großschwert oder die Insektengleve zu schultern und zahlreiche Monster zu erjagen. Auf der gamescom 2024 konnten wir zwei Missionen anspielen und können euch verraten, was dieser Teil anders macht als seine Vörgänger.

Neues Reittier mit schnellem Waffenwechsel

Was bei Monster Hunter Wilds direkt ins Auge sticht ist das Reittier! Mit dem Saikrii, eine Art Reitvogel, flitzt ihr mit anderen Jägern schnell durch die Jagdreviere. Da verletzte Monster schonmal abhauen, kommt man ihnen damit jetzt auch sehr schnell hinterher. Außerdem kann mit jeder Waffe vom Saikrii aus angegriffen werden, was mit aufgewerteten Waffen vor allem zum farmen von kleinen Monstern hilfreich sein dürfte.

Durch das Reittier wird außerdem ein Waffenwechsel in der Mission möglich. In früheren Teilen mussten Jäger immer zurück in ein Lager um dort ihr Waffe wechseln zu können. In Monster Hunter Wilds geht das schnell auf eurem Saikrii. So könnt ihr jederzeit zwischen zwei zuvor ausgewählten Waffen wechseln, ohne groß Zeit zu verlieren. Selbst im Kampf springt ihr nach ein paar Sekunden einfach auf euren Reitvogel, wechselt die Waffe und könnt sofort wieder drauf los zimmern.

Flüssige Kämpfe mit altbekannten Waffen

In unserer Mission jagten wir zu viert ein Monster und entschieden uns für den guten alten Bogen. Als neue Waffenaktion gibt es nun den Fokusmodus. Damit könnt ihr Schwachstellen des Monsters sehen. Ein Fokusangriff im Anschluss auf diese Schwachstellen verursacht besonders viel Schaden. Mit unserem Bogen konnten wir so mehrere Schwachstellen auswählen und dann Pfeile abschießen, die ohne weiteres Zielen ihren Weg von alleine fanden.

Das Jagen bzw. das Kämpfen gegen die Monster hat uns gut gefallen. Die Waffenangriffe sind wie gewohnt schnell oder behäbig, abhängig von der ausgewählten Waffe. Frustration über den falschen Waffentyp zur falschen Zeit kam dank des schnellen Wechsels auch nicht auf. Lediglich bei mehreren großen Monstern konnte es schonmal unübersichtlich auf dem Bildschirm werden. Ansonsten spielte sich Monster Hunter Wilds aber größtenteils wie seine Vorgänger, was für uns positiv ist. Es sah aber deutlich schöner als, als etwa damals Monster Hunter Rise.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PC Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Windows 10/11 - PC Code Spiele Hunderte großartige PC-Spiele

Jetzt im Game Pass enthalten: Senua's Saga: Hellblade II, Diablo IV, Palworld (Game Preview)

Es werden ständig neue Spiele hinzugefügt

Xbox Game Studios Titel direkt zum Release

Exklusive Mitgliederrabatte und Angebote Zugriff auf EA Play für PC ohne zusätzliche Kosten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.