Frostpunk 2 – Alle Details zum Spiel in neuem Video zusammengefasst

Fans des City-Builder-Survival-Genres können sich freuen, denn mit Frostpunk 2 steht der heiß erwartete Nachfolger des erfolgreichen Erstlings von 11 bit studios in den Startlöchern. Das polnische Entwicklerstudio hat es sich zum Ziel gesetzt, die Spielerfahrung von Frostpunk 1 zu erweitern und gleichzeitig neue Spieler zu begeistern. Die Entwickler-Tagebuch-Reihe „City Unbound“, die in den letzten Monaten in acht Episoden tiefe Einblicke in das neue Spiel gegeben hat, ist nun abgeschlossen. In einem finalen Video haben die Entwickler noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst, die wir euch hier präsentieren.

Die Highlights der City Unbound-Serie

Im neuen Recap-Video, das die gesamte City Unbound-Reihe abschließt, haben die Entwickler zentrale Features und Verbesserungen von Frostpunk 2 vorgestellt. Von Anfang an war es dem Team wichtig, den Umfang des City-Buildings zu erweitern und politische Spannungen sowie neue Fraktionen ins Spiel zu integrieren.

Erweiterter City-Building-Umfang: Im Gegensatz zum ersten Teil, wo Spieler einzelne Gebäude errichteten, besteht die Herausforderung jetzt darin, ganze Distrikte zu bauen und deren Beziehungen untereinander zu managen. Diese neue Ebene der Komplexität verlangt von den Spielern tiefere strategische Planung und eröffnet neue taktische Möglichkeiten.

Fraktionen und politische Spannungen: Erstmals führt Frostpunk 2 unterschiedliche Fraktionen ein, die oft gegensätzliche Interessen vertreten. Diese Spannungen können zu politischen Unruhen führen, die die Spieler gezielt lösen müssen. Die Entscheidungen, die dabei getroffen werden, beeinflussen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die politische Ausrichtung der Stadt.

Der Ratssaal: Anders als im Vorgänger, in dem der Anführer nahezu uneingeschränkte Macht besaß, wird im Sequel eine komplexere Entscheidungsfindung eingeführt. Der Ratssaal dient als politisches Zentrum, in dem Gesetze vorgeschlagen und abgestimmt werden. Wer hier vorschnell handelt, riskiert Chaos und im schlimmsten Fall einen Bürgerkrieg.

Frostland-Erkundung: Die Erkundung der eisigen Welt wird in Frostpunk 2 ebenfalls intensiviert. Neue Territorien und schwierige Zonen erwarten erfahrene Erkunder. Zudem können Außenposten und Kolonien errichtet werden, die über Zugstrecken miteinander verbunden sind und für den notwendigen Ressourcennachschub sorgen.

Dank des intensiven Feedbacks der Community wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Neu designte Distrikte, effizientere HUBs zur Wärmeerzeugung sowie optimierte Menüs für die Verwaltung der Stadt wurden integriert. Zudem ermöglichen „Zoom Stories“ es den Spielern, das tägliche Leben in ihrer Stadt hautnah mitzuerleben.

Die Handlung von Frostpunk 2 setzt 30 Jahre nach den Ereignissen des Originals an. Die Menschheit kämpft weiterhin gegen den unerbittlichen Winter, während New London nach einem neuen Anführer sucht. Der Spieler übernimmt diese Rolle und muss die Stadt durch eine unsichere Zukunft führen.

Frostpunk 2 erscheint am 20. September 2024 für den PC und wird ab Tag 1 im PC Game Pass verfügbar sein. Konsolenspieler müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Die Digital Deluxe Edition bietet exklusive Boni, darunter einen Vorabzugang ab dem 17. September sowie drei noch unangekündigte DLCs.

Quelle: 11 bit studios via Pressemitteilung

Titelbild: 2024 © 11 bit studios