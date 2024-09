Vorschau: Vampire Dynasty – Erschafft ein Vampir-Imperium (gamescom 2024)

Vampire Dynasty ist eine Sim mit Rollenspielcharakter von Mehuman Games und Toplitz Productions und entführt euch in die Welt von Sangavia, wo ihr als Vampirherrscher eure eigene Dynastie aufbauen könnt. Auf der gamescom 2024 wurden uns einige bestehende und noch kommende Spielfeatures vorgestellt.

Baue deinen Einfluss aus und erweitere deine Gefolgschaft

Als der Überlebende eines Vampirangriffs, Dragos, findet ihr euch als Unsterblicher in der fiktiven balkischen Landschaft von Sangavia wieder. Da ihr nun als Vampir über übermenschliche Kraft verfügt, stellt sich natürlich die Frage, was ihr mit dieser anfangen möchtet. Die Gründung einer eigenen Dynastie und die Erweiterung deiner Herrschaft klingt da doch ziemlich attraktiv. So beginnt eure Geschichte, in der ihr aktiv Einfluss auf die Geschehnisse und die Gestaltung der Welt nehmen könnt. Ihr könnt bestimmen, welche NPCs leben oder vielleicht doch lieber sterben sollen. Wenn euch ein Charakter nützlich erscheint, könnt ihr diesem aber auch den “Kiss of Eternity” geben und ihn zu eurem Diener machen. Seine Eigenschaften und Fähigkeiten wird er von nun an als euer Vampir-Lakai für euch einsetzen. Doch denkt daran, dass eure Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte haben werden.

Als Herrscher kommen aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. So seid ihr für die Zufriedenheit eurer Diener verantwortlich und müsst ihnen ihre Bedürfnisse erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel ein geeigneter Arbeitsplatz, ein Dach über dem Kopf und natürlich einen Ort zum Schlafen. Wie jeder echte Vampir, schlaft ihr und euer Gefolge natürlich in waschechten Särgen. Einrichtungsgegenstände wie diese haben unterschiedliche Komfort-Stufen. Ihr solltet also darauf achten, dass eure Diener nicht nur einen Sarg, sondern einen gemütlichen zur Verfügung stehen hat. Auch die Nahrung, natürlich in Form von Blut, sollte ebenfalls ausreichend zur Verfügung stehen. Anfänglich werdet ihr noch auf das Blut anderer NPCs angewiesen sein, im späteren Verlauf könnt ihr dann aber auch Blut von Tieren abzapfen und lagern.

Wie in jedem Dynasty-Spiel, könnt ihr euch natürlich auch in Vampire Dynasty bautechnisch austoben. Ihr könnt vorgefertigte “Blaupausen” verwenden, wenn ihr weniger kreativ seid oder wenig Lust auf Eigenbau habt. Ihr könnt aber auch komplette Schlösser völlig frei gestalten. Wer sich nicht nur zuhause verschanzen möchte, der wird die Landschaft erkunden wollen. Auf euren Erkundungstouren durch das Land werdet ihr außerdem auf verschiedene Sagen, Märchen und Gestalten aus der slawischen Mythologie treffen.

Vampirjäger und Kämpfe sollen kommen

Die Entwickler planen, dem Spiel in Zukunft auch eine taktische Note zu geben. Dazu sollen Vampirjäger in das Spiel eingefügt werden, die euch angreifen werden. So werdet ihr gezwungen, euch und eure Gefolgschaft zu verteidigen. Dazu wird es möglich sein, Vampirsoldaten auszubilden und sie in taktischen Kämpfen gegen die Vampirjäger antreten zu lassen. Zudem könnt ihr auch selbst kämpfen. Dazu ist besonders eine eurer drei Formen geeignet, in der ihr mit euren Krallen zuschlagen könnt. Das Kampfsystem wird auf verschiedenen Kombos basieren sowie zielgerichtet sein und einzelne Finishers beinhalten. Neben eurer “Kampfform” werdet ihr auch die Möglichkeit haben, die Kontrolle über eine Fledermaus zu übernehmen, um zum Beispiel die Lage auszukundschaften. Doch auch in einzelnen Quests werden euch die verschiedenen Formen unterschiedlich von Nutzen sein.

Vampire Dynasty soll noch in diesem Jahr im Early Access für den PC erscheinen.

