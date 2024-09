Vorschau: Sengoku Dynasty – Werde Dorfoberhaupt im feudalen Japan (gamescom 2024)

Sengoku Dynasty ist eine Mischung aus RPG, Lebenssimulator und Survival-Spiel des Publishers Toplitz Productions und den Entwicklern von Superkami. Auf der gamescom 2024 wurde uns das Spiel einmal vorgestellt.

Eine Dynastie im feudalen Japan

Setting von Sengoku Dynasty ist das feudale Japan, in dem ihr als unbedeutender Einwohner eine regelrechte Dynastie aufbauen könnt. Ihr startet mit so gut wie nichts und müsst euch daher zunächst um euer bloßes Überleben kümmern. Doch mit der Zeit sammelt und lernt ihr immer mehr an Erfahrung, was euch neue Möglichkeiten eröffnet. Mit verschiedenen Skills zum Jagen, Bauen oder in der Landwirtschaft könnt ihr beginnen, euer eigenes Dorf aufzubauen und zu erweitern. Doch auch ihr könnt nicht alles alleine stemmen. Daher braucht ihr die Hilfe der einzelnen Dorfbewohner, die euch mit ihren verschiedenen Skills unter die Arme greifen können. Diese könnt ihr ganz in Dynasty-Manier rekrutieren, unterschiedlichen Aufgaben zuteilen und managen.

Die Landschaft zeigt mit den heißen Quellen und den Kirschbäumen die bekannte, fast schon stereotype Schönheit des ruralen Japans. Durch die Unreal Engine 5 ist die Welt grafisch wirklich ein Hingucker. Wenn ihr durch Sengoku Dynasty reist, werdet ihr zudem auf japanische Rituale und verschiedene Geheimnisse stoßen. Damit das abgebildete Japan der Feudalzeit und die Inhalte des Spiels auch möglichst nahe an die Realität heranreicht, haben die Entwickler mit einem Historiker der Universität Tokio zusammengearbeitet. Sowohl die Gebäude, als auch die Waffen und die kulturellen Ereignisse im Spiel wurden also so realistisch wie möglich gestaltet.

Geht es ruhig an oder Kämpft um mehr Land

Doch nicht immer dürft ihr in Sengoku Dynasty die Idylle des alten Japans genießen. Euch werden nämlich Feinde über den Weg laufen, vor denen ihr eure Gemeinde verteidigen müsst. Dazu greift ihr natürlich zu altjapanischen Waffen wie dem Yari und dem Katana. Allerdings müsst nicht immer ihr das Opfer von Angriffen sein. Auch ihr könnt durch Kämpfe und taktisches Vorgehen euer Territorium erweitern und euren Einfluss ausbauen.

Sollte euch aber doch mal der Sinn nach einer friedlichen Arbeit auf dem Feld sein oder möchtet ihr einfach mal die schöne Landschaft genießen, dann könnt ihr die Kämpfe auch einfach ausschalten.

Wenn ihr euch also nicht als Krieger beweisen möchtet, könnt ihr auch in Ruhe einen anderen Weg einschlagen. Ihr könnt euer Dorf wie ein richtiger Anführer führen oder aber euren Lebensweg einfacher als Handwerker oder Mönch gestalten.

Sengoku Dynasty kann bereits jetzt im Early Access auf Steam erworben und mit bis zu 3 Freunden gespielt werden.

