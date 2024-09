Vorschau: Fatal Run 2089 – Das actionlastige Rennspiel mit viel Geballer, Metal und Explosionen (gamescom 2024)

Erinnert ihr euch noch an das 1990 erschienene Fatal Run? Ein apokalyptisches Autorennspiel, bei dem es aber nicht darum ging, den ersten Platz zu gewinnen, sondern seiner Gegner entweder mit Rammen oder mit Knarren fahrunfähig zu machen. Und diesen Spirit hat Fatal Run 2089 nun neu eingefangen und schickt euch in eine brutale Welt mit noch brutaleren Autorennen.

Die Welt von Fatal Run 2089 ist auch fast 100 Jahre später immer noch am Arsch

Also wirklich, eine schöne Idylle erwartet euch hier nicht. Stattdessen ballern wir mit unseren Karren durch postapokalyptische Rennstrecken, auf denen alles nach und nach zerfällt. Oder wir fahren durch die flammende Hölle, begleitet von harter Metal-Musik. Fatal Run 2089 wird ein raues und hartes Spiel, bei welchem vor allem euer aggressives Fahrverhalten belohnt wird, denn nur das Ausschalten eurer Gegner zählt. Insgesamt könnt ihr euch durch vier Welten mit insgesamt 20 Levels fahren und ballern und trefft dabei auch auf ein paar Bosse. Der Fokus liegt dabei auf einem eher arcadigem Gameplay mit leichten Roguelike-Elementen. Ihr erhaltet zum Beispiel Upgrades für eure sechs unterschiedlichen Fahrzeuge mit verschiedenen Attributen.

Keine Rücksicht auf Verluste

Eigentlich müsst ihr euer Gehirn beim Spielen von Fatal Run 2089 ausschalten. Im Grunde dürfen nur die Worte „Fuck Yeah“ in eurem Kopf widerhallen, wenn ihr durch die Spielwelt voller Flammen und einstürzender Gebäude rast, eurem Fahrzeug mit einem Boost zu extremer Geschwindigkeit verhelft, einen gewagten Sprung über eine Rampe versucht und danach mit einem Raketenwerfer einen Gegner abballert. Oder ihr sucht den direkten Kontakt und rammt die gegnerischen Fahrzeuge, was das Zeug hält.

Die Bosse fahren alle Geschütze auf

Ab und an trefft ihr wie gesagt auch auf einen Bossgegner. In unserer Demo war es ein riesiger Monstertruck, welcher vor uns herfuhr. Er ließ ständig riesige Stachelkugeln fallen, die auf uns zurollten, brach die Erde unter seinen Reifen auf und verteilte überall Bomben mit Laserstrahlen, denen wir ausweichen mussten. Da wir dauernd durch eine Art runden Tunnel fuhren, konnten wir mit einem gewagten Manöver auch an der Decke fahren und so den Projektilen, Stalagmiten und Lasern ausweichen. Dabei feuerten wir was das Zeug hält mit unseren Waffen auf den Truck, bis dieser schlussendlich zerstört war. Eine actionreiche Fahr mit geiler musikalischer Begleitung.

Angebot Fatal Run (Atari 2600+, 7800 Cartridge) Retten Sie die Welt in diesem postapokalyptischen Rennspiel

Reisen Sie in verschiedene Städte, um Medikamente zu liefern

Machen Sie sich auf den Weg zur Raketenbasis um die Welt zu retten

Kompatibel mit Atari 7800, 2600+

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.