Vorschau: Disney Epic Mickey: Rebrushed – Eine magische Rückkehr auf die große Bühne (gamescom 2024)

14 Jahre ist es her, seit Mickey Mouse das erste Mal auf der Wii zu einem epischen Abenteuer aufbrach, bewaffnet mit einem magischen Pinsel, um die vergessene Welt des Wastelands zu retten. Nun, im Jahr 2024, bringt Disney Epic Mickey: Rebrushed dieses ikonische Abenteuer zurück – diesmal mit modernen grafischen und spielerischen Überarbeitungen. Auf der diesjährigen gamescom 2024 konnten wir uns ausgiebig mit den Entwicklers der Neuauflage des Klassikers unterhalten und sind begeistert von den Verbesserungen und neuen Features, die das Remake mit sich bringt. Alles zum neuen, alten Abenteuer gibt es in unserer Preview.

Ein frischer Anstrich für ein magisches Abenteuer

Das Erste, was mir bei der Präsentation des Spiels ins Auge stach, ist die beeindruckende visuelle Überarbeitung des Spiels. Die Entwickler bei Purple Lamp Studios haben viel Herzblut in die Neuauflage gesteckt und das Ergebnis ist eine Grafik, die die düstere und zugleich charmante Welt von Epic Mickey in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schon beim Betreten des Wastelands wird klar, dass Rebrushed viel mehr als nur ein einfaches Remaster ist. Die Lichteffekte, die Texturen und die verbesserte Sichtweite lassen die Welt lebendig wirken und tragen entscheidend zur Atmosphäre bei. Besonders der Eingang zum Dark Beauty Castle hat uns beeindruckt: Wo im Original die Sichtweite noch eingeschränkt war, sieht man jetzt das prächtige, wenn auch düstere Schloss, das an Disneyland Paris’ „Le Château de la Belle au Bois Dormant“ erinnert, am Horizont aufragen.

Eines der größten Probleme des Originals war die Bewegung, was auch an der Steuerung der Wii gelegen haben dürfte. Auf der Wii war die Steuerung stark auf die Bewegungssteuerung ausgelegt, was nicht bei allen Spielern gut angekommen ist. In Disney Epic Mickey: Rebrushed wurde die Steuerung grundlegend überarbeitet, um den modernen Konsolen gerecht zu werden. Anstelle der Wii-Remote kommen nun traditionelle Twin-Stick-Controller zum Einsatz, was das Spielgefühl weitaus zugänglicher und flüssiger gestaltet. Die Kamera lässt sich nun frei bewegen, was in den weitläufigen Umgebungen enorm hilfreich ist.

Doch das ist nicht alles: Mickey hat nun auch neue Bewegungs- und Kampffähigkeiten im Gepäck. Die wohl größte Neuerung ist die Möglichkeit zu sprinten, was besonders in den größeren Arealen für mehr Dynamik sorgt. Zusätzlich kann Mickey nun mit einem Bodenstampfer Gegner angreifen oder Objekte zerstören. Diese neuen Fähigkeiten verleihen dem Gameplay eine deutlich modernere und flüssigere Note, was besonders im Vergleich zum Original einen spürbaren Unterschied macht.

Der magische Pinsel bleibt das Zentralelement

Der Pinsel bleibt auch in Disney Epic Mickey: Rebrushed Mickeys zentrales Werkzeug. Wie im Original kann man mit ihm entweder Farbe auftragen, um zerstörte Objekte zu reparieren, oder Verdünner einsetzen, um Hindernisse oder Wände zu entfernen. Diese Mechanik wurde durch verschiedene neue Interaktionen weiter vertieft. In den Side-Scrolling-Abschnitten beispielsweise, die ursprünglich nur einfache Ladebildschirme waren, müssen nun Rätsel gelöst werden, bei denen der Pinsel eine zentrale Rolle spielt. Spieler müssen Plattformen in Bewegung setzen oder geheime Wege freilegen, um weiterzukommen.

Ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Gameplay-Optionen ist ein Bosskampf, den wir während der Präsentation sehen durften. Der Kampf gegen die berühmte „It’s a Small World“-Attraktion, die den Verstand verloren hat, bietet den Spielern mehrere Lösungsansätze: Man kann entweder die Farbe der Attraktion entfernen, um sie zu stoppen, oder die fehlende Farbe wieder auftragen, um sie zu reparieren. Diese Wahlmöglichkeiten ziehen sich durch das gesamte Spiel und werden durch ein Moralsystem unterstützt, das Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Geschichte und die Belohnungen hat.

Sammelobjekte spielen auch in Rebrushed eine große Rolle. Besonders für Fans der Disney-Pins, die an die Sammlerstücke aus den Disney-Themenparks erinnern, gibt es einiges zu entdecken. Laut den Entwicklern wird es schwer sein, das Spiel beim ersten Durchgang zu 100 % abzuschließen, da einige Sammlerstücke nur durch die moralischen Entscheidungen zugänglich sind. Ein zweiter Durchgang ist also fast zwingend notwendig, um wirklich alles zu finden – und damit die Platin-Trophäe zu ergattern.

Genau dafür bietet das Remake jedoch eine Erleichterung: Es wird einen „New Game Plus“-Modus geben, der es ermöglicht, das Spiel erneut zu starten, aber mit allen bereits freigeschalteten Fähigkeiten und gesammelten Gegenständen weiterzuspielen. Dies steigert den Wiederspielwert enorm und motiviert, das Spiel dann auch wirklich komplett zu entdecken.

Steamboat Willie ist auch dabei

Die Entwickler haben sich besonders den 2D-Projektor-Levels angenommen, die im Original eher als langweilige Ladezeiten fungierten. Diese Abschnitte, inspiriert von klassischen Mickey Mouse-Cartoons wie „Steamboat Willie“, wurden grafisch überarbeitet und um neue Rätsel, Geheimwege und Plattform-Herausforderungen erweitert. Besonders erfreulich ist, dass man diese Level nach einmaligem Durchspielen optional überspringen kann – ein Feature, das vielen Spielern im Original gefehlt hat.

Darüber hinaus gibt es ein neues Theater im Haupt-Hub-Bereich, in dem Spieler diese Abschnitte erneut spielen können, was für alle Retro-Fans und Komplettisten ein echtes Highlight darstellt. Für Disney-Fans gibt es in Disney Epic Mickey: Rebrushed viele versteckte Anspielungen und Easter Eggs zu entdecken. Die Entwickler haben mit viel Liebe zum Detail gearbeitet und zahlreiche Referenzen zu klassischen Disney-Filmen und Attraktionen eingebaut.

Disney Epic Mickey: Rebrushed - PlayStation 5 Erkunde ein neu gestaltetes Wasteland voller zeitloser Disney-Charaktere und ihren Geschichten.

Nutze den magischen Pinsel: Farbe zum Erschaffen, Verdünner zum Verändern. Jede Entscheidung beeinflusst deine Geschichte.

Triff Oswald den glücklichen Hasen, Disneys ursprünglichen Star, in einer prächtigen, Story-basierten Welt.

Genieße weiterentwickeltes Gameplay mit neuen Fähigkeiten und verbesserter Grafik in einer klassischen Kulisse.

Micky verfügt über neue Moves wie das Preschen, den Bodenstampfer und das Sprinten.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.