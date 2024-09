Vorschau: Warhammer: Vermintide 2 Versus – Noch mehr verrückter Multiplayer! (gamescom 2024)

Warhammer: Vermintide 2 erfreut sich nach sechs Jahren immernoch einen ordentlichen Spielerschaft. Nachdem letztes Jahr die neue Nekromanten Klasse veröffentlicht wurde, gibt es diesmal etwas, was das Spielerlebnis noch mehr verändert. Mit dem Versus Modus könnt ihr nun nämlich auch als Skaven gegen die Helden spielen. Auf der gamescom 2024 konnten wir mit den Entwicklern über den Modus sprechen und uns Gameplay zeigen lassen.

Vom Held zur Ratte

Normalerweise seid ihr in Warhammer: Vermintide 2 ja als Waldelfe, Zwerg oder Mensch unterwegs. Mit bis zu drei Freunden oder Fremden im Multiplayer könnt ihr so vor allem gegen zahllose Rattenmenschen antreten. Im neuen Versus Modus habt ihr jetzt aber nicht nur die KI als Gegenspieler, sondern vier weitere Spieler! Diese können nämlich auf dem Schlachtfeld die Kontrolle über bestimmte Skaven übernehmen.

Das ändert das Spielgefühl natürlich völlig. Menschen sind viel unberechenbarer als die KI und so wisst ihr nie so recht woran ihr seid. Als wir dem Entwickler über die Schulter schauen durften versteckter dieser sich etwa mit einer Skaven Gattling-Gun auf einem Hausdach und eröfnette dann das Feuer auf die ahnungslosen Spieler. Als Skaven sterbt ihr aber auch natürlich genau so schnell wie die von der KI kontrollierten Kollegen.

Damit ihr nicht schon direkt mit einem Pfeil aus dem Leben geschossen werdet, könnt ihr als Skaven nur Elitegegner auswählen. Als Assassine springt ihr über Dächer, mit dem Flammenwerfer schneidet ihr den Weg und mit einem Ziehaken greift ihr Spieler von hinten an. All das bringt viele unvorhergesehene Momente ins Spiel, die uns bereits beim Zugucken Spaß gemacht haben.

PC Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Windows 10/11 - PC Code Spiele Hunderte großartige PC-Spiele

Jetzt im Game Pass enthalten: Senua's Saga: Hellblade II, Diablo IV, Palworld (Game Preview)

Es werden ständig neue Spiele hinzugefügt

Xbox Game Studios Titel direkt zum Release

Exklusive Mitgliederrabatte und Angebote Zugriff auf EA Play für PC ohne zusätzliche Kosten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Sterben, Respawnen und weiter

Naturgemäß werdet ihr als Skaven sterben. Dann könnt ihr euch nach einer kurzen Zeit aber wieder respawnen lassen, solange ihr nicht im Sichtfeld eines Spielers seit. Damit sitzt man als Skavenspieler nicht zu lange auf dem Trockenen, kann den Spielern aber auch nicht ununterbrochen zusetzen.

Nach gewisser Zeit können außerdem Bossgegner für einen der vier Skavenspieler verfügbar werden. Anders als bei den Eliteskaven wissen die Helden dann aber, dass dieser Boss von einem Spieler kontrolliert wird. Das nimmt den Überraschungseffekt und macht alles wieder fairer.

Ist die Runde vorbei weil die Helden die Aufgabe auf der Karte geschafft haben oder eben gestorben sind, wird in der nächsten Runde gewechselt. Dann kann die Gegenseite euch mit Skaven zusetzen und ihr spielt die Helden. Nach vier Runden entscheiden die Punkte wer gewonnen hat. Bislang ist der Versus Modus noch in der Beta, aber in einer offenen. Schaut also rein und gebt Feedback. Die Entwickler versicherten, dass sie auch bei diesem Modus sehr auf das Feedback der Community hören werden.