Playstation 5 Pro – Sony kündigt neue Konsole an und schockt mit Preis

Nach alle den Monaten der Spekulationen und Gerüchte wurde nun endlich von Sony die Playstation 5 Pro angekündigt. Dabei handelt es sich, wie auch bei der PS4 Pro, um ein Upgrade der bestehenden Konsolengeneration. Auf dem Reveal-Event wurden die Features bekannt gegeben, aber auch der Preis.

Mehr Leistung und Ai

Die drei Kaufargumente sollen heißen: GPU, Raytracing und AI Rendering. Heruntergebrochen liefert die Pro-Variante mehr Grafikleistung, mehr Raytracing-Möglichkeiten und Ai-Upscaling, sodass das Bild an unscharfen Stellen, dank Ai, präziser gerendert werden soll. Deutlich machen es Vergleichsbilder während der Präsentation, die dies anhand von Titeln wie Ratchet & Clank oder The Last of Us: Part 2 zeigen. Mark Cerny, Lead Architect der Konsole, erläutert die bessere Performance bei diesen Titeln. Während wir zuvor auf der PS5 entscheiden mussten, ob wir Detailreichtum und Auflösung zugunsten von 60 fps in Kauf nehmen, will die Pro beides unter einen Hut bekommen. Wir erinnern uns: Die Playstation 4 Pro war es, die erstmals Grafik-Modi auf Konsolen einführte. Eine Generation später soll das keine Qual der Wahl sein, sodass Quality Mode und Performance Mode zusammenkommen und man hohen Detailgrad und 60 fps gleichzeitig genießen kann. Allerdings gab es kein nennenswertes Upgrade bei der CPU, welche vor allem für die gleichzeitige Berechnung mehrerer Prozesse, auch innerhalb eines Spiels benötigt wird.

Stolzes Preisschild: 800€ für ein Upgrade!

Wie viele Spiel davon profitieren, wissen wir allerdings nicht. Sony zeigte nur einige Titel aus dem eigenen Line-up. Es scheint, als läge es an den Studios selbst, ob sie ihre Spiele für die PS5 Pro optimieren würden. Das kleine Upgrade hat zudem so seinen Preis. Der ist so saftig, dass das Internet mal so richtig Feuer fing. In den USA kostet die Konsole 699$. Schlimmer noch bei uns in Europa. Satte 799€verlangt Sony für das Gerät. Doch damit ist nicht Schluss. Die Konsole verfügt nämlich über keinen vertikalen Ständer und kein Laufwerk. Möchte man das nachrüsten, so landet man bei fast 1000€. Immerhin ein DualSense-Controller liegt bei. Ab dem 7. November ist das Gerät erhältlich. Es wird spannend sein, wie viele bereit sind so tief in die Tasche zu greifen.

