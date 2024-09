Vorschau: Greedfall 2 – Die Rollenspiel-Fortsetzung mit viel Potential und einigen Fehlerchen (gamescom 2024)

Im 2019 erschienenen Action-Rollenspiel Greedfall vom französischen Studio Spiders ging es um ein Kolonialisierungssetting, ungefähr angelehnt an das 17. Jahrhundert. Als Kolonialist eines zugrunde gehenden Kontinents segelt ihr zu einer fremden Insel, begegnet dort den Einheimischen und die Handlung nimmt ihren Lauf. Die Fortsetzung Greedfall 2, welche wir uns auf der gamescom haben zeigen lassen, dreht das Konzept bereits zu Beginn des Spiels auf den Kopf.

Vertauschte Rollen

Während ihr im ersten Teil einen Kolonialisten spieltet, welcher auf einer fremden Insel mit den Gegebenheiten und Traditionen der Einheimischen handhaben musste, sind wir nun in Greedfall 2 einer ebenjener Einheimischen, welche gegen ihren Willen auf den alten Kontinent verschifft wurde. Der Untertitel des Spiels „The Dying World“ sagt ja schon, dass diese Welt dem Untergang geweiht ist, weshalb wir uns ja im ersten Teil auf die Reise machten. Die Tatsache, dass wir als eine der Ureinwohnerinnen der Insel aus Teil 1 nun die alte Welt sehen, ist spannend, allerdings sind wir wie gesagt gegen unseren Willen dort. Sagen wir, wie es ist: Wir spielen eine Sklavin. Harter Tobak, welcher hoffentlich in der sich entwickelten Geschichte vernünftig und erwachsen aufgegriffen und verarbeitet wird. In der gamescom-Demo konnten wir storytechnisch noch nicht so viel erleben, als dass wir uns ein gutes Bild davon machen konnten. Gezeigt wurde uns eine Mission, bei der wir einen Kameraden eines unserer Teammitglieder retten mussten. Diese Dynamik der verschiedenen Personen in der Party, welche wider ihres Willens zusammenarbeiten müssen, dürfte für gute Szenarien sorgen.

Greedfall 2, ein taktisches Rollenspiel

Auf den ersten Blick spielt sich Greedfall 2 wie ein typisches Action-Rollenspiel. Wir steuern unsere Protagonistin aus der 3rd-Person, untersuchen die Umgebung, sammeln Items und Kräuter auf und folgen den Missionspfeilen auf der Karte. Spannend wird es, wenn wir uns ins Kampfgeschehen gegen Monster und menschliche Feinde stürzen. Hier wird das Spiel zu einer taktischen Angelegenheit. Wir können das Geschehen jederzeit pausieren, verschiedene Aufgaben auf unsere bis zu vier Party-Mitglieder verteilen und dann zuschauen, wie diese automatisch angreifen. Dabei können wir nicht nur der Protagonistin, sondern auch den anderen Mitgliedern unseres Teams Angriffe zuweisen. Dabei laden wir bis zu drei Aktionen in eine Leiste und schauen uns dann an, wie die Charaktere sie nacheinander ausführen. Dadurch ergeben sich auf jeden Fall deutlich taktischere Möglichkeiten als wir es von anderen Rollenspielen gewöhnt sind.

Aktuell noch etwas fehlerbelastet

Am 24. September wird Greedfall 2 in den Early Access starten, wir hoffen da jedoch stark, dass das Team von Spiders bis dahin noch ein wenig am Produkt schraubt. Die uns gezeigte Demo wies doch leider ein paar Fehler auf, welche nicht nur lustiges Beiwerk sind, sondern uns auch quasi gesoftlocked haben. Während unserer Mission mussten wir unsere Spezialfähigkeit einsetzen, welche es uns erlaubt, bestimmte Objekte leuchtend wahrzunehmen und diese zu untersuchen. Mittels dieses Detektivspiels konnten wir der Spur folgen. Nur leider war eines der Objekte nicht interagierbar, so dass wir dort feststeckten, bis man uns einen anderen Spielstand lud. Ähnliches Geschah dann auch am Ort, an dem wir unseren Kameraden retten sollten. Nachdem wir alle Banditen besiegt hatten, hätten wir eigentlich den Anführer durchsuchen müssen, einen Schlüssel finden und dann damit die Hütte öffnen und unseren Freund befreien. Doch oh Schreck, der Anführer ließ sich nicht durchsuchen. Ich schätze mal dass es sehr empfehlenswert ist, oft zu speichern, denn auch hier musste neu geladen werden.

Und so wurde ich meinem Ruf als Entdecker der Bugs in einer gamescom-Demo mal wieder gerecht und hoffe doch, dass zumindest die Early Access-Version einwandfrei funktionieren wird.

